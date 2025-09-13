UdineCorteoUdineOdieo Exxx…Polzive!!! Ci mancava solo l’ex leghista. Ad alzare il clima d’odio sul corteo per la sicurezza di venerdì interviene Carlo Pavan che si augura che “I due sinistri vengano inseguiti di notte”. Replica di Di Lenardo.

Ci mancava solo l’ex consigliere comunale della Lega, Carlo Pavan, conosciuto come il giullare della maggioranza Fontanini, ad incendiare il già infuocato clima di odio fra maggioranza e opposizione rispetto al corteo per la sicurezza a Udine in programma venerdì 19. Scrive in rete l’ex consigliere riferendosi agli esponenti di maggioranza Cainero (Pd) e Di Lenardo (AVS e Possibile):

“Non glielo auguro ma vorrei vedere la faccia dei due sinistri se fossero seguiti di notte da qualcuno di quelli che loro adorano e proteggono…”. Secca la replica del capogruppo di AVS:

“Gravissime parole di un ex consigliere leghista di Udine che ci augura con frasi omofobe di essere seguiti di notte. (…). “E la segretaria di Fratelli d’Italia e sei consiglieri comunali della minoranza di destra sono intervenuti in sostegno a Eddie Speranza, senza dissociarsi dalle sue parole violente (Gli faremo la “festa”). Oggi il comitato Udine Sicura (di Malignani ed esponenti della minoranza di destra e della ex giunta Fontanini) interviene – ricorda Di Lenardo – attaccando me e il collega Cainero. A questo punto Carlo Pavan (consigliere leghista dell’amministrazione Fontanini: i 5 voti presi nel 2023 non sono bastati a farlo tornare a Palazzo d’Aronco) commenta il post di Udine Sicura scrivendo che vorrebbe vedere la faccia mia e del collega Cainero se fossimo “seguiti di notte da qualcuno di quelli che loro adorano e proteggono”, seguito da offese omofobe: “Sono tutti fin… Col c… degli altri…”.

Spero che la minoranza di destra, che non ha voluto dissociarsi dalla violenza verbale di Eddie Speranza, prenda le distanze almeno da queste parole gravissime contro di noi”.