UdineImpestaoUdineDegradao Exxx…Polzive!!! UdineSicura? Per i Flotilla boys sì. Ma ieri sera, durante FriuliFlop, si è consumata una figurazza di merda mondiale. Smontate e rubate le gomme all’auto della guida ambientale Virginia: “E’ assurdo quello che ci è successo”.

La guida ambientale Virginia aveva scelto Udine per documentare il sabato sera friulano. Quello di FriuliDoc. Solo che l’esperienza è stata catastrofica e Udine non si è smentita. L’auto della turista è stata presa di mira dagli sfasciacarrozze in servizio permanente effettivo che, secondo la sua testimonianza “l’hanno seguita fino al luogo dove ha parcheggiato, vicino a delle case in zona tempio Ossario (via Villa Glori). Non ti passa nemmeno per l’anticamera del cervello che ti possa succedere una cosa del genere” – confessa Virginia.. E’ assurdo quello che ci è capitato e ringrazio tutte le persone che ci hanno dato una mano”. Udine sicura? Dopo le auto danneggiate nel parcheggio in struttura Magrini, nella città più violenta del Nord ti portano via anche le ruote.