GiornalistiFvg Exxx…Polzive!!! Chi incita alla violenza? Alla manifestazione organizzata dai “Flotilla-Boys” di fronte alla Leonardo di Ronchi dei Legionari è stato aggredito il giornalista RAI Maurizio Mervar. Pittioni: “Era presente anche il sedicente pacifista consigliere comunale di Udine Di Lenardo. Dovrebbe dimettersi”. Il Comitato Udine Sicura: “Due pesi e due misure”.

La manifestazione era stata annunciata, alcuni giorni fa anche dal consigliere comunale di Udine Andrea Di Lenardo: “Oggi (sabato…) sfileremo in corteo a Ronchi, in provincia di Gorizia dove la Leonardo, multinazionale che produce armi con sede in Italia, produce le armi che quotidianamente uccidono i civili palestinesi”. Ma tutto lo spirito finto pacifista dimostrato dagli organizzatori si è frantumato di fronte al gravissimo episodio accaduto durante la manifestazione. Il giornalista della Rai Tgr Maurizio Mervar è stato accerchiato, bloccato e insultato da un gruppo di una decina di persone che lo ha accusato di essere “servo del sionismo”. L’esecutivo Usigrai, il coordinamento Cdr della Tgr e il Comitato di redazione della redazione di lingua italiana della sede regionale per il Friuli Venezia Giulia della Rai esprimono, con una nota, “la massima solidarietà al collega Maurizio Mervar per l’aggressione subita nel corso della manifestazione davanti allo stabilimento Leonardo di Ronchi dei Legionari” avvenuta ieri pomeriggio sabato 13 settembre. “Un gruppo di una decina di persone – prosegue la nota – lo ha accerchiato, bloccato fisicamente e insultato per diversi minuti, accusandolo di essere “un giornalista servo del sionismo”. Maurizio Mervar era lì, da solo con telecamera e microfono, semplicemente a fare il suo lavoro e a esercitare il diritto di cronaca. L’azione di questa sparuta minoranza del corteo gli ha impedito di testimoniare i momenti conclusivi della manifestazione, compresi i comizi finali. Stigmatizziamo quanto accaduto e ci auguriamo che gli autori dell’intimidazione siano identificati e che la giustizia faccia il suo corso. La libertà di stampa, di parola e di pensiero, è garantita dall’articolo 21 della Costituzione ed è un principio non negoziabile. Per questo – conclude la nota – continueremo il nostro lavoro e non ci faremo intimorire”. Il consigliere comunale Pittioni di Fratelli d’Italia osserva: “Condanno quei sedicenti pacifisti, che sventolano bandiere della pace e di altre nazioni, nascondendo dietro ai simboli il loro vero volto ideologico e violento”. Secondo il consigliere comunale alla manifestazione era presente il capogruppo di AVS-Possibile Di Lenardo per il quale ha chiesto le dimissioni. Dopo questo episodio, afferma Pittioni, “E’ inopportuna la sua presenza in maggioranza. Il sindaco ne prenda atto. Condanno quei sedicenti pacifisti, che sventolano bandiere della pace e di altre nazioni, nascondendo dietro ai simboli il loro vero volto ideologico e violento”. Solidarietà a Maurizio Mervar, voce della RAI, presente sul posto per svolgere il suo lavoro di giornalista.