PeratonerScintilloner Exxx…Polzive!!! Il presidente dell’Aaroi-Emac e responsabile di struttura semplice propone misure per trattenere e incentivare i medici ma tace sul segretissimo codice 63 e il suo compenso di anestesista: 100 euro/ora. Il sanitario più pagato d’Italia. Quale è il reparto dalle uova d’oro?

Recentemente il presidente regionale di Aaroi Emac Friuli Venezia Giulia, Alberto Peratoner è intervenuto rispetto alla carenza di personale sanitario nel SSR ricordando che “il vero problema sulla carenza non è la carenza in sè ma l’incapacità o peggio ancora la non volontà delle politiche sanitarie aziendali e regionali di trattenere i medici, attrarli, gratificarli e incentivarli”. Quali sarebbero le misure proposte da Peratoner per incentivare i medici? Quelle che vengono applicate alla sua categoria? Che si ispira alla miniera d’oro prodotta dal segretissimo codice 63 di Asugi? Che comodità riserva agli anestesisti (Peratoner) e infermieri (Peratoner) il segretissimo dispositivo firmato dalla dirigente Fabiana Bearzi? Si chiama “Prestazioni aggiuntive emergenza-urgenza“. Nei dettagli si può leggere che: la direzione centrale salute ha autorizzato l’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina all’utilizzo delle prestazioni aggiuntive a tariffa maggiorata per il personale medico compresi gli anestesisti e gli infermieri afferenti ai servizi di emergenza-urgenza. In questi termini: Anestesisti fino a 100 euro/ora; infermieri fino a 50 euro/ora. Per l’anestesista Peratoner che si prende coscienza generale che il vero problema sulla carenza non è la carenza ma occorre trattenere i medici, attrarli, gratificarli e incentivarli”. Quali sarebbero i medici da trattenere? Va ricordato che grazie al codice 63, l’anestesista-sindacalista Peratoner per 3 notti di servizio può raggiungere un compenso di 3.800 euro alla pari dello stipendio di un medico in corsia!!! Una mangiatoia impressionante che va ad accostarsi alla vasta dotazione di personale che alberga in via del Farneto di Trieste nella sede principale del personale di Asugi. Come termine di confronto a Udine nella centrale del 118 gli anestesisti svolgono servizio interno e, a turno, quello su automedica. Per uno strano caso di organizzazione “pilotata”, in Asugi gli anestesisti sono assegnati solo alla centrale del 118 con la conseguenza che non sono mai presenti in sala operatoria. Ecco spiegato perché nell’Azienda Giuliano Isontina c’è carenza di anestesisti e quelli presenti ricevono un compenso per le prestazioni aggiuntive. L’attività è fuori controllo e le responsabilità sono di chi teme di perdere i propri privilegi. Ed è singolare il silenzio sulla vicenda del capo dipartimento Lucangelo. Come desta qualche sospetto invece la morbosa difesa di Peratoner verso uno status di azienda completamente sbilanciato. Al 118 di Trieste (unico rimasto in attività della regione), sono impiegati 8 anestesisti, 48 infermieri, 45 autisti di ambulanza e una 15ina di O.O.S.S. Il triplo, delle altre aree. Intanto, l’anestesista-sindacalista Peratoner raggiunge compensi stellari più alti di un medico in corsia grazie al comodo “Codice 63”.