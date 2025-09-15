PordenoneScivolone Exxxx…Polzive!!! Scintille Lega-Forza Italia sulle dimissioni dell’ex azzurra Mara Piccin da consigliere comunale. I BenitoRemix si incartano. Conficoni accusa: “Maggioranza troppo impegnata a occuparsi di poltrone”. L’incertezza dei numeri in assemblea. Stasera consiglio comunale.

Tura aria di crisi in consiglio comunale a Pordenone. Lo rileva il capogruppo del PD Conficoni: «Non vorrei che l’amministrazione Basso fosse troppo impegnata a occuparsi di poltrone e perdesse di vista quello che sta succedendo nel commercio, un settore in sofferenza che ha bisogno di attenzione e risposte serie». E da un caso di programma amministrativo si passa a quello politico che riguarda le dimissioni da consiglieri degli assessori. Una vicenda delicata per l’assetto della maggioranza e dei numeri in consiglio. Forza Italia e Lega ai ferri corti rispetto al ruolo della vice sindaca Mara Piccin, ex di Forza Italia e ora nel mirino del segretario della Lega Marco Dreosto che chiede agli alleati di rispettare i patti (dimissioni da consigliere per gli assessori). Sul punto interviene il coordinatore provinciale degli azzurri, Andrea Cabibbo: «Se c’è stato un accordo sottoscritto da tutte le forze politiche e rispettato perché non dovrebbe valere per Mara Piccin? Tutti gli assessori hanno seguito le indicazioni, anche se a malincuore, perché le regole valgono per tutti – evidenzia Cabibbo –. Ecco perché non credo che la Lega possa liquidare la vicenda in questi termini: è una questione di rispetto verso il sindaco e verso gli altri assessori, una questione di lealtà». Lo scontro fra i due partiti potrebbe risolverlo solo il sindaco Basso. Gli alleati spingono affinché revochi le deleghe alla vice. Ma c’è un problema di tenuta della maggioranza sui numeri in assemblea che è risicata. E anche quello di un consigliere (Piccin) potrebbe risultare decisivo. Intanto i cittadini sono in attesa di conoscere le linee programmatiche del mandato Basso che dovranno essere approvate a fine settembre.

