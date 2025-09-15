UdineMusulmaoUdineDegradao Exxx..Polzive!!! In Friuli gli islamici fanno il cazzo che vogliono. Un ex negozio di viale Ungheria a Udine trasformato in moschea abusiva. Nessun controllo. I residenti invocano: Cisint Sindaco.

In questi ultimi mesi si nota un vivace via vai di persone col volto coperto da veli in zona via Bertaldi angolo con viale Ungheria. Soprattutto di fronte a un ex negozio che in passato vendeva articoli per computer (vedi foto) e che oggi, a quanto pare, viste le inferriate che nascondono l’interno e sentite le testimonianze dei vicini si è trasformato in centro di preghiera per i musulmani. Secondo i canoni dei beduini si tratta di una moschea a tutti gli effetti. Tempo fa, per nascondere la visuale ai passanti o ai curiosi, le vetrine sul lato viale Ungheria sono state coperte da scaffali e cartoni. Cosa devono nascondere? E’ evidente che si tratta di un centro “culturale” non autorizzato e quindi abusivo per via della destinazione d’uso che se ne fa. E, a quanto risulta, sarebbe stato taroccato anche il numero civico (66) che indica l’ingresso ai fedeli. I residenti sono indignati per via dei mancati controlli che la Polizia Locale, così solerte con gli automobilisti, ignora. Per i “Flotilla-Boys” l’ordine pubblico è un accessorio da passeggio e la sicurezza in città non è minimamente a rischio, pur se gli episodi di violenza sono ormai quadruplicati. E per tal motivo, alcuni residenti si sono lasciati scappare il nome di un sindaco cui la città avrebbe urgente bisogno: Anna Cisint. Ospite mancata a Friuli Doc. Per fortuna dei residenti alcuni consiglieri di opposizione sono in agitazione. La destinazione d’uso commerciale è compatibile con la preghiera di gruppo? Chi ha concesso il nulla osta a un centro di preghiera mascherato da moschea? chi ha permesso che il numero civico dell’entrata da viale Ungheria venisse rimosso? (oggi si entra da un passaggio secondario). Per questi motivi il caso è di una gravità assoluta visto che la zona presenta livelli di degrado già molto alti.