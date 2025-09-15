BancarottaCotta Exxx…Polzive!!! Perché pagare i fornitori? La Guardia di Finanza di Trieste scopre le magagne di una società impegnata nella cantieristica navale di Trieste. Giro d’affari di 6 milioni di euro. Il titolare dissipava il patrimonio in orologi, viaggi, ristoranti e concerti, gioielli e soggiorni in resort di lusso. Sequestrati beni per 500mila euro.

Fonte: Comando.

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste hanno concluso un’articolata attività

d’indagine nei confronti di una società con sede a Palermo, ma operante stabilmente in sub-appalto nel territorio

del Friuli Venezia Giulia per un operatore della cantieristica navale con sede nel capoluogo giuliano,

sequestrando circa 500 mila euro di beni e disponibilità finanziarie profitto di reati fallimentari e tributari.

Le indagini, condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Palermo, hanno appurato che la società,

facente parte di un gruppo societario che, complessivamente, sviluppa un volume d’affari superiore ai 6 milioni

di euro, veniva messa in liquidazione giudiziale per insolvenza nei confronti dei creditori. Nel contempo il suo

socio unico ed amministratore metteva in atto in maniera non occasionale una serie di condotte criminose tese a

depauperare il patrimonio aziendale a discapito dei molteplici creditori, tra cui in particolare i dipendenti

(trasfertisti da altre regioni) e l’Amministrazione Finanziaria.

Le indagini consentivano di disvelare come l’imprenditore avesse falsificato per anni i bilanci d’esercizio al fine

di mascherare lo stato di dissesto dell’azienda e compiere ulteriori episodi di distrazione a danno della garanzia

patrimoniale per i creditori: in particolare, ha sottratto indebitamente denaro dalle casse societarie, per poi

trasferirlo su conti correnti personali o dei propri familiari o utilizzarlo per spese non inerenti all’attività

d’impresa. Viaggi, concerti, orologi di marca, monili di alta gioielleria, soggiorni presso resort di lusso: queste le

voci di spesa personali dell’imprenditore con i soldi dell’azienda, a discapito, da un lato, delle casse erariali e,

dall’altro, del personale dipendente, vistosi senza la doverosa retribuzione, comprendente, peraltro, anche turni di

lavoro svolti fuori dall’isola. La mala gestio così operata ha determinato inevitabilmente l’accrescimento delle numerose e ingenti situazioni debitorie, con un passivo totale accumulato superiore a 8 milioni di euro, che ha cagionato l’apertura della liquidazione giudiziale dell’impresa”.