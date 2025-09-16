PordenoneScivolone Exxx…Polzive!!! Chi comanda in maggioranza? sindaco Basso ostaggio di Ciriani. Niente dimissioni da consigliere per Piccin. Gli esponenti della Civica: Sacrificati gli interessi della città per giochi di partito.

Dal consiglio comunale di ieri sera è emersa una novità politica cui toccherà tener conto nei prossimi mesi di mandato del sindaco Basso. Gli esponenti della lista Pordenone Cambia, ListaCiriani sono giunti in aula volutamente in ritardo tanto per far capire chi comanda in maggioranza. Quali sono le compensazioni che gli esponenti di Ciriani metteranno sul piatto per garantire una serena navigazione a Basso? Sul punto, dopo la nota di Conficoni (di ieri) arriva quella della Civica che fa sapere: «La scelta della vice sindaca Mara Piccin di non dimettersi dal ruolo di consigliera comunale, come previsto dagli accordi di maggioranza, apre una frattura che mette a rischio la stabilità dell’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Basso. È l’ennesima dimostrazione di come il bipolarismo forzato tra destra e sinistra si riduca a giochi di partito, sacrificando gli interessi reali della città». E ancora: «A cinque mesi dalle elezioni, però, la maggioranza non ha ancora presentato e discusso le linee programmatiche, atto fondativo di ogni amministrazione. Mezzo anno è trascorso e Pordenone resta ferma, bloccata dalle baruffe sulle poltrone». Conficoni, capogruppo del PD, non è da meno e rintuzza: «Non vorrei che l’amministrazione Basso fosse troppo impegnata a occuparsi di poltrone e perdesse di vista quello che sta succedendo nel commercio, un settore in sofferenza che ha bisogno di attenzione e risposte serie».