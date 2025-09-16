CoriSugliAlbori Exxx…Polzive!!! “Laudata siii o mia Maddalena…” Quali sono le priorità della regione? La campagna elettorale liturgica! La consigliera Spagnolo di Latisana convince la giunta a destinare 200mila euro per l’acquisto di divise per i cori parrocchiali. Nel suo comune sono ancora in attesa delle opere di regimazione delle piene.

Chi non ricorda i brani utilizzati per coinvolgere le comunità durante le celebrazioni? “Laudato sii, o mi Signore”, “Resta con noi”, “Fratello Sole, Sorella Luna” sono brani per “cori parrocchiali” adatti all’animazione liturgica. Ebbene l’attività dei cori parrocchiali entra nella ripartizione dei fondi dell’assestamento FVG. Se ne occupa la consigliera regionale della Lega Maddalena Spagnolo da Latisana, il comune che, vedi foto di 3 giorni fa: “…attende ancora le opere di regimazione delle piene”. A quanto pare per la consigliera regionale le priorità sono altre e afferma: «Grazie a un mio emendamento in fase di Assestamento sono stati destinati 200mila euro ai cori parrocchiali per l’acquisto di divise; un contributo concedibile nel limite minimo di 500 euro e massimo di 10mila euro a ciascun coro beneficiario del Friuli Venezia Giulia”. Il documento è stato approvato dalla Giunta che prevede la concessione di contributi per l’acquisto di divise per i cori operanti prevalentemente presso parrocchie, riservati a soggetti privati senza scopo di lucro che abbiano tra i propri fini statutari l’attività corale. «Le spese ammissibili – rende noto la consigliera della Lega – sono quelle sostenute per l’acquisto di divise per i componenti del coro sostenute fra il 1°ottobre 2025 e il 31 marzo 2026. Cerchiamo di essere attenti e vicini a questo settore». Tutto giova ai fini della campagna elettorale. Anche se è ancora lontana è meglio portarsi avanti col lavoro. “Laudato sii o mio Signore”.