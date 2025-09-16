UdineInCorteoUdineSbregheo Exxx…Polzive!!! Sfilano per la sicurezza e già si menano. L’organizzatore del corteo fa saltare le valvole ai fiancheggiatori di “UdineSicura”: “Non voglio sindaco e politica alla nostra manifestazione!”. De Toni era stato invitato dal Comitato del presidente Malignani.

Sembrava tutto tranquillo e sereno. Del resto se organizzi un corteo sulla “sicurezza” devi possedere almeno i quarti di nobiltà che si richiedono per affrontare tematiche così raffinate. E invece a pochi giorni dalla manifestazione “sulla sicurezza” organizzata dall’imprenditore Eddie Speranza succede il patatrac: “No alla presenza del sindaco alla processione”. Ad aderire all’evento contro la violenza aveva messo la sua firma anche il Comitato “Udine Sicura” del presidente Malignani. Gli esponenti, con una buona dose di fegato, vista l’emergenza in città e i recenti fatti di sangue, avevano pensato di invitare il sindaco De Toni al corteo. Come si permettono? Il clima si fa rovente e gli animi delle due compagini si incendiano. Non si capisce più da che parte stia l’emergenza. Divisi alla meta col rischio che si menino fra loro. Insomma quelli del Comitato invitano il sindaco, l’organizzatore tuona: “No alla sua presenza”. Ma Eddie Speranza, organizzatore della camminata “Sulla Sicurezza” nega e per non smentire il carattere “barricadero” pubblica sul suo profilo immagini relative alla “remigrazione”, il progetto di deportazione degli stranieri già attivo in Lombardia che Speranza ammette di fiancheggiare. Intanto mancano pochi giorni e la manifestazione è ormai diventata l’appuntamento clou del settembre udinese al pari di FriuliFlop.