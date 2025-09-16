SindacatiTitolati Exxx…Polzive!!! Premiato l’impegno di UilFpl,Nursind e CislFp con ASugi. Storico accordo in favore dei lavoratori: 550 mila euro per la premialità. Accordo sui 3 milioni 660 mila euro di residui 2023. CGIL e FIALS a secco. Fallito il tentativo di ostacolare le trattative.

La firma dell’accordo sottoscritto l’altro ieri tra Asugi e organizzazioni sindacali è un passo storico che dimostra come si siano rafforzate le rivendicazioni delle parti sociali portate avanti da tempo e che, secondo i promotori rappresenta soltanto l’inizio di un percorso più ampio. Eppure, nello sforzo complessivo di anni e anni di trattative con le rispettive direzioni, c’è stato anche chi, “gufando” tentava di ostacolare lo storico accordo. Se Uil Fpl, Nursind e CislFp detengono il primato come rappresentanze sindacali in Asugi ci sarà un motivo. Ed è dimostrato da questi risultati cui, coloro che sono usciti sconfitti dalle elezioni hanno tentato di ostacolare. Ovvero Cgil e Fials. L’accordo con Asugi definisce in modo definitivo la ripartizione delle risorse e l’applicazione delle misure discusse nei precedenti incontri. Grazie alle richieste congiunte di UilFpl; Nursind e Cisl Fp, la quota complessiva di 550.000 euro di premialità è stata ripartita sulla base di una valutazione oggettiva delle aree geografiche con

maggiori criticità:

Per l’Area Isontina nel gruppo Medicine, Chirurgie, Ambulatori, Anestesia, Sale Operatorie, destinati 385.000 € di cui 366 euro di quota pro capite. Area Giuliana 165.000 € di cui 260 euro di quota pro capite. Per gli amministrativi e i tecnici sono stati destinati 289.449 euro. Si tratta di importi non elevati sul piano pro capite, ma che rappresentano comunque un

passaggio fondamentale: il riconoscimento istituzionale delle gravi difficoltà di un territorio spesso dimenticato. I rispettivi segretari generali, Stefano Bressan per la UilFpl, Luca Petruz di Nursind e Nicola Cannarsa per la CislFp hanno già annunciato che nelle prossime contrattazioni aziendali si aprirà un tavolo di confronto sulle progettualità e sull’utilizzo dei fondi aziendali, con l’obiettivo di costruire ulteriori strumenti per sostenere i lavoratori delle aree maggiormente in sofferenza.

E’ stato approvato l’accordo sul “Welfare aziendale”. Assegnazione di buoni acquisto da 150 euro, per un totale di

301.328 euro, a:

personale a tempo indeterminato (dopo il superamento del periodo di prova);

personale a tempo determinato con almeno 6 mesi di contratto nel 2025.

L’assegnazione avverrà tramite graduatoria ISEE 2025 crescente e, a parità, per anzianità di servizio.

Regolamento orario di lavoro. Nella stessa seduta, è stato approvato il nuovo regolamento aziendale sull’orario di lavoro,

recependo le modifiche richieste dai sindacati. Si tratta di un passaggio fondamentale verso

l’uniformità del trattamento di tutti i dipendenti ASUGI. Confermata l’applicazione del regolamento vigente per le progressioni economiche orizzontali

(DEP, ex fasce) anche per il 2025, con liquidazione prevista entro gennaio 2026.

Residui 2023:

Firmato l’accordo per la destinazione dei residui del fondo 2023, pari complessivamente a 3.688.951,52 euro, così suddivisi:

Area Importo Giuliana 1.908.388,56 €; Isontina 1.780.562,96.

Come concordato, l’intero importo confluirà nel fondo art. 103 e sarà destinato esclusivamente

alla performance organizzativa collettiva, con gestione separata per area territoriale, così da

garantire la massima trasparenza ed equità nella distribuzione.

Inoltre, dai residui verrà destinata la quota necessaria per integrare la quota incentivante agli

incaricati di funzione di area sanitaria, incrementando il budget originariamente attribuito per

l’anno 2023.

Accordo storico delle tre sigle, a mani vuote coloro che ostacolavano irragionevolmente la trattativa.