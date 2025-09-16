UdineCorteoUdineSbregheo Exxx…Polzive!!! “Presente un consistente numero di persone riconducibili all’ambiente ultras della Curva Nord”. Il Questore nega lo svolgimento della “Passeggiata sulla sicurezza” del 18 settembre. Irritazione di Speranza: “E’ colpa del sindaco e le sue fantasie di apologie di destra. Il sindaco ha pressato il suo compagno. il questore”.

La nota della questura di Udine fatta recapitare all’organizzatore (Eddie Speranza) della “Passeggiata per la sicurezza” spiega nei dettagli le ragioni per cui è stata negata l’autorizzazione alla manifestazione. L’ideatore era stato convocato in questura ieri pomeriggio per definire i dettagli della processione. Speranza ha reso noto che è prevista la partecipazione di circa 400persone, partenza da piazza libertà alle ore 21. Il questore, “Visto l’acceso dibattito sulla stampa locale, l’adesione alla preannunciata iniziativa di un consistente numero di persone riconducibili all’ambiente ultras della locale Curva Nord, la contestata gestione delle criticità presenti sul territorio comunale rivolta all’attuale sindaco da parte della minoranza politica locale” è consigliabile – scrive Speranza – che la manifestazione si svolga “in forma statica”. Il questore comunica che “L’organizzatore si è detto non disponibile a modificare le modalità di svolgimento del corteo, nonostante sia stato edotto delle criticità connesse…”.