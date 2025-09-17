UdineSicura Exxx…Polzive!!! Bufera sul corteo. Già si menano. Siete troppo aggressivi col sindaco. Il presidente Malignani dà le dimissioni dal Comitato. Aria di inciucio?

Cosa c’è dietro la mossa del presidente Federico Malignani di dimettersi da presidente del Comitato “Udine Sicura”? Troppo ruvide le polemiche contro De Toni e la sua giunta. Per tal motivo se ne va. I maligni già sospettano: Aria di inciucio? Questo il testo che ha inviato ai partecipanti.
“COME PRESIDENTE DI UDINE SICURA, NON POSSO CONDIVIDERE LE AFFERMAZIONI E L’ APPROCCIO DEL SIGNOR SPERANZA RIGUARDO ALLA MANIFESTAZIONE DI VENERDÌ. PUR ESSENDO D’ ACCORDO SULLA NECESSITÀ DI UNA DIMOSTRAZIONE PER LA SICUREZZA, AVREI VOLUTO CHE NON FOSSE UNA “MANIFESTAZIONE CONTRO”, MA FOSSE QUALCOSA DI COSTRUTTIVO, AUSPICANDO ANCHE LA PRESENZA DEL SINDACO, E FACENDO DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO STRUMENTO PER RAGGIUNGERE I RISULTATI DESIDERATI ED ESPOSTI IN SEI PUNTI. QUANDO IL SIGNOR SPERANZA PARLA DI ULTIMATUM ALLE ISTITUZIONI PER OTTENERE IN POCHE ORE LE SUE RICHIESTE, E PARLA DI SCATENARE INVASIONI (DI COSA?? DI GAZA? DELL’ UCRAINA? DELLA POLONIA? DI UDINE?) E NELLO STESSO TEMPO IL COMITATO DA ME PRESIEDUTO LO APPOGGIA CON LA SUA ORGANIZZAZIONE ED INVITA I CITTADINI A SOSTENERLO TRAMITE UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PUBBLICATA SUL MESSAGGERO VENETO, SI CREA EVIDENTEMENTE UN PROBLEMA ETICO PER ME NON RISOLVIBILE. NON È QUESTO IL MIO MODO DI AFFRONTARE LE COSE, TANTO PIÙ SE GLI ARGOMENTI SONO DELICATI COME QUELLO IN QUESTIONE, E QUINDI NON POSSO IN NESSUN MODO APPROVARE L’ APPOGGIO E LA PROMOZIONE A QUESTA MANIFESTAZIONE. ALLO STESSO TEMPO, AVENDO RAVVISATO NEL SIGNOR SPERANZA ( CHE HO INCONTRATO IERI IN QUESTURA ) LA VOLONTÀ DI ACCENDERE LA PIAZZA IN UN MODO CHE POTREBBE, DA ALCUNI, ESSERE CONSIDERATO UN INCITAMENTO ALLA VIOLENZA, NON PUÒ CHE PORTARMI AD ALLONTANARMI ANCOR PIÙ DA QUESTA INIZIATIVA, ANCHE PERCHÉ NON VOGLIO CHE GLI ADERENTI AL COMITATO CHE LA PENSANO COME ME SI ESPONGANO IN UNA MANIFESTAZIONE CHE POTREBBE NON RIVELARSI
TRANQUILLA. IO PERSONALMENTE NON CI ANDRÒ. QUESTE SONO LE RAGIONI – A MIO AVVISO GRAVI – CHE MI PORTANO A RASSEGNARE LE DIMISSIONI CON EFFETTO IMMEDIATO DALLA MIA CARICA DI PRESIDENTE DEL COMITATO UDINE SICURA. NEL FARLO, RINGRAZIO DI CUORE GLI ADERENTI E TUTTI COLORO I QUALI CI HANNO MESSO SPERANZE, PASSIONE, IDEE E IMPEGNO. E RINGRAZIO CHI, NEL RISTRETTISSIMO GRUPPO DI PERSONE CHE IN QUESTI DUE ANNI SI SONO DEDICATE AL COMITATO, HA CONDIVISO CON ME DECISIONI ED ELABORATO IDEE. NON LI CITO PER NOME,MA SONO DUE PIÙ UN PROFESSIONISTA CHE CI HA AIUTATO CON LE SUE CONSULENZE. MI DISPIACE CHE QUESTA STORIA SI CONCLUDA COSÌ, MA NON MI SENTO DI APPOGGIARE UNA MANIFESTAZIONE CHE PARTE CON QUESTE PREMESSE. LA MIA IDEA DI RISPETTO DELLE ISTITUZIONI E DELLE FORZE DELL’ ORDINE SI SCONTRA CON QUANTO HO SENTITO IERI E LEGGO DAI COMUNICATI DELL’ ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE. NON DESIDERO CHE IL COMITATO SI PONGA IN POSIZIONE DIPENDENTE E SUBISCA CONSEGUENZE DALL’ APPOGGIARE QUESTA DIMOSTRAZIONE. E NON HO NESSUN DESIDERIO, NESSUN INTERESSE E NESSUNA VOGLIA DI METTERE LA MIA FACCIA E LA MIA IMMAGINE IN UNA INIZIATIVA DI QUESTO GENERE.