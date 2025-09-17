UdineConPauraUdineSicura Exxx…Polzive!!! Sarà una donna, la dott.ssa Sara Rinaldi la nuova presidente del Comitato Udine Sicura. Malignani: “Da parte di alcuni c’è la volontà di infiammare la piazza. Niente di più lontano dai valori del Comitato”.

Con una nota del Comitato Udine Sicura è stato reso noto il nome del nuovo presidente dopo le dimissioni di Malignani: a ricevere il testimone sarà la dott.ssa Sara Rinaldi, con attività in via Mercatovecchio.

“L’approccio conflittuale non è nei valori del Comitato Udine Sicura”. Il tema della sicurezza in città ritengo rimanga prioritario, ma sono contrario a un approccio conflittuale che non può portare a soluzioni concrete a favore dei suoi cittadini”. Queste le parole di Federico Malignani nel presentare le proprie dimissioni da presidente del Comitato Udine Sicura. Comitato che nei giorni scorsi ha prestato la propria collaborazione agli organizzatori del corteo, poi diventato sit-in, in programma nella serata di venerdì 19 settembre in piazza Libertà.

“Da parte di alcuni – continua Malignani – c’è la volontà di infiammare la piazza dando un ultimatum alle istituzioni: quanto di più lontano dai valori del Comitato e dal senso del mio impegno. Ringrazio coloro che in questi due anni si sono dedicati al comitato, hanno condiviso con me decisioni ed elaborato idee”.

Il timone è stato ora assunto dalla vicepresidente Sara Rinaldi: “Prendiamo atto con immenso dispiace delle dimissioni del presidente Malignani, grande amico e grande persona – dichiara -. Per senso di responsabilità assumo la carica di presidente pro tempore in attesa di convocare in tempi rapidi l’assemblea del comitato”.