SindacatiAccordati Exxx…Polzive!!! UilFpl, Anaao e Cimo ottengono da Riccardi e Poggiana la garanzia di risorse attese da anni e destinate alla dirigenza medica: circa 20milioni per il fondo incarichi; 5 milioni e mezzo per il fondo condizioni di lavoro; 4 milioni e 300mila per il fondo di risultato. Totale circa 30milioni. Accordo storico.

L’accordo, che recepisce le linee guida regionali e il Decreto di certificazione dei fondi 2025, punta a: dare priorità alle aree geografiche e ai servizi meno attrattivi, rafforzare l’operatività dei pronto soccorso e la tenuta dei turni, riconoscere economicamente le ore di disponibilità e progettualità aggiuntiva. Le OO.SS. hanno inoltre chiesto la massima trasparenza: report trimestrali sull’avanzamento della spesa, criteri oggettivi per l’assegnazione delle risorse, monitoraggio condiviso delle economie per reinvestirle nel personale. Il frutto del gran lavoro dei negoziati fra UilFpl, Anaao, Cimo e i vertici di regione (Riccardi) e azienda sanitaria giuliano isontina (Poggiana) ha dato i suoi risultati e si è concretizzato nei giorni scorsi, precisamente il 16 settembre, quando è stata sottoscritta, l’ipotesi di accordo aziendale 2025 per la destinazione dei fondi relativi all’Area Sanità Dirigenza Medica e Sanitaria. Grazie alle parti sociali l’intesa garantisce la piena applicazione delle risorse disponibili e introduce importanti misure a sostegno dei professionisti impegnati nei servizi più in sofferenza.Trovata l’intesa sugli impegni economici relativi al fondo incarichi pari a 18.899.033,14 euro. Fondo condizioni di lavoro e incarichi di natura variabile 5 milioni e 500mila euro. Fondo risultato 4.335.836,55 euro. La disponibilità degli attori e le proposte presentate da UilFpl, Anaao, Cimo hanno permesso di ottenere margini importanti nella fascia della premialità pari a 168.449,93 euro destinate prioritariamente ad aree meno attrattive, servizi con criticità e progettualità strategiche, remunerate fino a € 80/h se rese fuori orario di servizio. Inoltre sono state perfezionate e maggiorate le indennità per i turni notturni nei PS/Medicina d’Urgenza a € 150 a turno di almeno 8 ore. Maggiorazione del 150% sulla quota ordinaria (es.11,25/h euro ) e la pronta disponibilità oltre il limite contrattuale. I residui del 2024 sono stati riassegnati ai fondi del 2026. UilFpl, Anaao e Cimo si ritengono soddisfatti dell’accordo e rendono noto: «Con questa firma abbiamo portato a casa un accordo che non solo utilizza al meglio le risorse disponibili, ma le indirizza dove c’è più bisogno: pronto soccorso, reparti con carenze di organico e aree geografiche meno attrattive. È un segnale concreto di attenzione verso i medici e i dirigenti sanitari che ogni giorno garantiscono il servizio ai cittadini, e un primo passo per affrontare in modo strutturale la carenza di personale».