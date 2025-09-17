Perché è stata cancellata la “passeggiata sulla sicurezza?” in programma venerdì 19 settembre a Udine? Il questore di Udine ha scritto nella nota inviata all’organizzatore che: “L’adesione alla preannunciata iniziativa di un consistente numero di persone riconducibili all’ambiente ultras della locale Curva Nord. La contestata gestione delle criticità presenti sul territorio comunale (leggi critiche al sindaco e maggioranza, incapaci di gestire l’emergenza sicurezza) e l’acceso dibattito registrato sia sulla stampa che sui social. Per tal motivo, dopo che il questore aveva invitato l’organizzatore a modificare il programma è stato deciso di cancellare la manifestazione e ripiegare in un più “prudente” Sit in. E in area centrodestra non par vero di poter replicare con “l’irruzione” di un funzionario dello stato che si occupa dei costumi, della morale, di frasi sconce, di dialettica politica per cancellare una pubblica manifestazione. E replicare alle polemiche dei “professorini” del bon ton a Lignano che scatenarono una polemica mondiale, di coloro ai quali piace dettare le regole della partecipazione democratica. Quale? Quella che fa comodo solo a loro. Oggi nessuno invoca la difesa della democrazia e la libertà di manifestare e di parola. I diritti costituzionali. Tutti con freno a mano tirato rispetto ai motivi che hanno spinto il questore a cancellare una manifestazione pubblica. A Lignano, per il semplice fatto che a un incontro di partito (Fratelli d’Italia) cui era presente il ministro Nordio erano presenti in platea prefetto e questore di Udine accadde il finimondo. Il caso finì in Parlamento per via della senatrice Ilaria Cucchi cui si aggregarono alla polemica esponenti locali di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi registriamo le paternali di un funzionario dello stato che esprime pareri politici rispetto a una manifestazione. Fatto gravissimo, questo sì… pur con tutte le riserve del caso e il rispetto per il loro lavoro, rappresenta una lacerazione democratica pericolosissima. Ma su questo i professorini tacciono. Black out. Per fortuna a noi scavezzacollo della contestazione giovanile vengono in mente i versi di Bennato:

“Signor Censore che fai lezioni di morale.

Tu che hai l’appalto per separare il bene e il male,

sei tu che dici quello che si deve e non si deve dire.

Signor Censore nessuno ormai ti fermerà,

e tu cancelli in nome della libertà

la tua crociata per il bene dell’Umanità. Ah!

Signor Censore da chi ricevi le istruzioni

per compilare gli elenchi dei cattivi e buoni?

Lo so è un segreto, Io so che non me lo puoi dire. (…)

Signor Censore, Signor Censore (…),

sei tu che dici quello che si deve e non si deve dire.

Signor Censore, Signor Censore (…),

sei tu che dici quello che si deve e non si deve dire. Ah!”