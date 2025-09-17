NoiModeratiImmacolati Exxx…Polzive!!! Le gimkane settembrine dei doppiogiochisti. Cosa avranno da festeggiare i nostri eroi moderati? Bassi, Manzan, Palmisciano in visita alla Casa dell’Immacolata del presidente Boem. Manzan (centrodestra): “Ringraziamo coloro che lavorano con molta professionalità”. Pronta al grande salto?

Ringraziamo di cosa? I moderati sui minori ospitati a Udine sono disorientati e le loro valutazioni sono completamente sfasate. Non si capisce ancora che cosa li unisca. Ieri sera in TV (TV12) il coordinatore cittadino Sandro Bassi (già componente del cda) accusava la gestione della struttura, la capogruppo Manzan sul giornale invece precisava: “Ringraziamo tutti coloro che lavorano con molta professionalità e umanità e assistono i minori ospitati”. da precisare che Manzan sta col centrodestra. Quale centrodestra? Quello degli equilibri? a seconda delle circostanze? Per molti questa “apertura” assume un significato politico molto preciso. Nuovi orizzonti? La foto dimostra che fra dirigenti e consiglieri di opposizione c’è un buon feeling. Moderati-Immacolati e sorridenti.