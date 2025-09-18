PordenoneLegge Exxx…Polzive!!! A Udine censura Woke a Pordenone libertà di rumoreggiare contro un simbolo della destra USA. Al festival del libro fischiato Fedriga per aver citato Kirk. Chi ha fatto entrare all’inaugurazione gli estremisti? A Udine basta stare all’opposizione per vedersi negata una manifestazione.

E’ esemplare per capire come, alle volte, le censure troppo affrettate e di colore politico possano alimentare il clima di odio che ormai si respira anche in periferia. A Udine se una minoranza esercita il suo diritto di controllo su sindaco e giunta rischia la censura e “influenza” le decisioni dei responsabili dell’ordine pubblico, vedi censura del questore alla manifestazione “Passeggiata per la sicurezza”. A Pordenone un gruppo di esagitati è potuto entrare nel teatro dove si inaugurava l’edizione 2025 di “PordenoneLegge”. E cosa è successo? Alla cerimonia al teatro comunale di Pordenone, dopo l’intervento del presidente della Fondazione Michelangelo Agrusti e degli altri rappresentanti delle istituzioni, ha preso la parola il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia. Sostenendo che la libertà nasce dal dibattito e dal confronto, Massimiliano Fedriga ha citato la recente uccisione negli Stati Uniti di Charlie Kirk, l’attivista della destra americana. Solo che parte del pubblico non ha gradito e l’ha contestato. «Avrei potuto limitarmi a due parole di circostanza – ha detto Fedriga – e invece ho voluto manifestare il mio pensiero, che sono disponibile a confrontare con chi non è d’accordo». Poi, a freddo, la considerazione: «Quello che è successo è

gravissimo e testimonia il bisogno di libertà che abbiamo anche noi. La maggioranza del teatro fortunatamente ha applaudito. È la parte che mi fa continuare ad essere ottimista». Alla cerimonia era presente l’attivista iraniana e Premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi. Da oggi in Friuli i fischi e le contestazioni hanno un colore politico (vedi leopost di ieri).