SoprintendenzaFvg Exxx…Polzive!!! Fedriga trasferisce le competenze sulle procedure di autorizzazione paesaggistica alla regione. Non vedremo più l’obbrobrio delle torri-antenne nelle città patrimonio Unesco come Palmanova?

La ferita al patrimonio Unesco di Palmanova è ancora ben visibile anche dall’esterno delle mura. Si vede una torre-antenna tirata su in zona via Giustinian angolo contrada Cappello. Chi ha autorizzato? la soprintendenza di Udine? Un biglietto di benvenuto nella città patrimonio Unesco che rivela la negligenza degli amministratori rispetto ai nostri beni con cui il Fvg si appresta ad accogliere i turisti. Ancora non si sa chi abbia autorizzato lo scempio palmarino. Ma siamo confortati da un briciolo di speranza. Il Senato ha dato il via libera al testo del disegno di legge di delega che consentirà di semplificare le procedure di autorizzazione paesaggistica, senza abbassare il livello di tutela del patrimonio italiano. Ed è proprio in questa occasione che i relatori del provvedimento hanno presentato un ordine del giorno per trasferire le competenze della Soprintendenza alla Regione Friuli Venezia Giulia. Il testo del disegno di legge di delega consentirà di semplificare le procedure di autorizzazione paesaggistica, senza abbassare il livello di tutela del patrimonio italiano. E di «prevedere la devoluzione delle competenze in materia di tutela del paesaggio alla Regione Friuli Venezia Giulia secondo le previste procedure costituzionali». Per Fedriga «affidare le competenze della Soprintendenza alla Regione rappresenterebbe un’opportunità straordinaria perché vorrebbe dire continuità – superando il frequente avvicendamento dei soprintendenti – e un cambio di passo per gli interventi pubblici e soprattutto privati, con una gestione più vicina e attenta alle esigenze del territorio». Siamo sicuri? Sarà “attenta” la gestione del territorio? anche nel caso delle “TorriAntenne” che spuntano come funghi sui tetti delle città patrimonio mondiale dell’Unesco? C’è da sperare che il passaggio delle competenze in materia paesaggistica permetterà di evitare lo schiaffo di Palmanova.