AnciGiovaniFvg Exxx…Polzive!!! Una mano di fresco nei comuni: Nominati i due vicepresidenti dell’associazione che vuole rafforzare la partecipazione giovanile negli enti locali: Luca Vidoni capogruppo FdI a Udine e Matteo Bassi (Lega) assessore a Manzano.

“Diventare un punto di riferimento stabile per i giovani amministratori del Friuli Venezia Giulia, valorizzando competenze ed esperienze e costruendo una rete capace di rafforzare la partecipazione giovanile nelle istituzioni. È questo l’obiettivo che si è prefissato Anci Giovani Friuli Venezia Giulia in occasione dell’insediamento del nuovo Coordinamento regionale avvenuto ieri pomeriggio. Un primo incontro che ha visto una nutrita partecipazione a conferma dell’importanza che i giovani amministratori attribuiscono a questo progetto e al suo impatto sul futuro delle comunità locali. Nel corso della riunione sono stati nominati i due vicepresidenti che affiancheranno la coordinatrice regionale Sara Tosolini (sindaco di Treppo Grande): Luca Onorio Vidoni, consigliere comunale a Udine, e Matteo Bassi, assessore a Manzano. «Sarà un piacere lavorare con due persone che fin da subito hanno dimostrato grande interesse verso le tematiche cruciali per il futuro delle nostre comunità e che riguardano da vicino i giovani. Sono certa che mi daranno un prezioso supporto nei prossimi anni», ha dichiarato la coordinatrice Sara Tosolini. La riunione ha permesso anche di delineare le linee programmatiche dei prossimi anni, che includono una collaborazione con ComPA FVG per corsi di formazione su misura destinati agli amministratori under 35 e l’organizzazione di convegni annuali dedicati a temi di rilievo per i giovani amministratori. «Ringrazio la coordinatrice regionale e tutto il coordinamento di ANCI Giovani FVG per la fiducia, così come Fratelli d’Italia per il sostegno. Credendo nell’importanza di fare rete, saremo a disposizione dei duecento giovani amministratori under 35 della nostra Regione per l’ascolto e la valorizzazione del loro lavoro. Sono convinto che insieme si possano costruire percorsi comuni che avvicinino nuovi giovani alla politica e alla buona amministrazione», ha affermato Luca Onorio Vidoni. «Ringrazio il consiglio direttivo regionale di ANCI Giovani per la fiducia. È un onore rappresentare i giovani amministratori del Friuli Venezia Giulia in un contesto di confronto e crescita. Metterò a disposizione l’esperienza maturata nella mia comunità per rafforzare il ruolo delle autonomie locali e valorizzare la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa. Il nostro Statuto speciale è un’opportunità unica e lavoreremo per renderlo un modello positivo per i nostri territori», ha concluso Matteo Bassi”.