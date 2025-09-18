AllaLegaSiNega Exxx…Polzive!!! Settembre è tempo di censurare. A Tolmezzo se non sei dei Flotilla-PD niente sala convegni. La denuncia del vice presidente del consiglio FVG Mazzolini: “Abbiamo chiesto la sala museale per un convegno: Negata. Quando la sala la chiede il PD i censori concedono”. Di che democrazia, diritti e menate sulla Costituzione parlate?

Il centrodestra Fvg vittima di continui attacchi censori assurdi e ingiustificati e di una ostentazione del potere da parte del PD preoccupante. Nei giorni scorsi il questore di Udine cancella una manifestazione per ragioni “politiche” come se esprimere idee “di destra” fosse un reato. A Pordenone un gruppo di esagitati riconducibili ai “Flotilla-boys” hanno contestato le posizioni del presidente Fedriga all’inaugurazione di Pordenone-Legge. In Carnia le batterie contro i liberali sono state attivate da alcuni amministratori locali che, con manovre poco democratiche, hanno negato alla Lega una sala convegni per un incontro istituzionale con la popolazione. La stessa sala era stata concessa alcuni giorni prima al PD. Negata perché l’organizzatore era della Lega? Mazzolini? che spiega: “Come sempre il PD si dimostra illiberale, se hai la loro idea ok altrimenti ti censurano o peggio. Avevamo chiesto la sala stasera (ieri…) in museo per spiegare i contributi regionali sulla casa e loro negano la sala, ma per i loro convegni politici invece la usano. Prendiamo le distanze da queste persone che censurano le idee altrui. Il convegno verrà fatto comunque alle 18 all’albergo Roma. Il 21 giugno nella stessa sala negata alla Lega si era tenuto un convegno promosso dal PD dove in prima fila c’era il presidente della Comunità di Montagna della Carnia, il sindaco De Crignis di area centro sinistra. Due pesi e due misure”, si lamenta Stefano Mazzolini. Che aggiunge: “Chi amministra il bene pubblico deve rendere conto delle proprie scelte. Se c’è un divieto vale per tutti, se non c’è, nessuno può inventarselo ad personam. Pretendiamo trasparenza, criteri oggettivi e parità di trattamento”. Conclude Mazzolini.