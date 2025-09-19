PontidaSullaRiga Exxx…Polzive!!! Il responsabile organizzativo Cecone: circa 600 militanti in marcia su un fiammante motorhome. I friulani volevano sicurezze sul nome del presidente candidato alle regionali Fvg prima di Pontida. Il segretario Bosello in moto. Fratelli d’Italia: Abbiano i numeri per governare il Fvg.

Tutto è pronto per il raduno. Sul pratone di Pontida sono attesi non meno di 3000 veneti mentre dal Friuli, secondo Dreosto (su Tv12) e Alex Cecone, reponsabile organizzativo per la provincia di Udine, sono circa 600 i militanti e simpatizzanti pronti a partire alla volta della valle lombarda. L’inizio è previsto per le ore 17,30 di sabato 20 settembre con un evento organizzato dalla LegaGiovani a cui prenderanno parte il responsabile federale Luca Toccalini, il vice premier Salvini, il ministro all’istruzione Valditara. Tra gli ospiti anche il gruppo degli Young Republicans. La “scaletta” prevede anche un intervento di Alberto Stefani in qualità di vicesegretario nazionale della Lega. Matteo Salvini ha già dettato la linea: «È necessario che Pontida – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – diventi un momento di riflessione sul coraggio contro la paura, sulla libertà contro la violenza». Oltre al francese Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, Salvini punta a un collegamento con il Brasile, «dove l’ex presidente Bolsonaro è stato condannato a 27 anni perché primo nei sondaggi, altra “eliminazione” politica». Riguardo le elezioni i leghisti friulani si aspettavano di avere il nome del candidato governatore del Fvg prima di Pontida. Di sicuro non vogliono cedere alle pretese e ai diktat di Fratelli d’Italia. Il coordinatore veneto di FdI, Luca De Carlo, ha però fatto presente l’importanza dei rapporti di forze: «Noi da sempre diciamo che l’obiettivo è trovare il miglior candidato tenendo anche conto dei numeri. E i numeri dicono che FdI rappresenta oltre un terzo dei friulani già dalle ultime due consultazioni”. Intanto si scaldano i motori e le salamelle sono sulle carbonelle.