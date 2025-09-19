Man mano che si avvicina la data dell’evento ormai più popolare di Friuli Doc (la passeggiata sulla sicurezza), il clima si surriscalda. Ed era inevitabile. Vista la censura che si è abbattuta sugli organizzatori. Alcune forze politiche di area centrodestra sono rimaste di stucco per via delle motivazioni che hanno spinto il questore di Udine (sempre difeso dai partiti) a negare la “passeggiata”. Sul punto interviene la segretaria del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, Ester Soramel: “Avuta lettura parziale dalla stampa e dai social dell’ordinanza del Questore con cui ha ritenuto di autorizzare la manifestazione del 19 settembre solo in forma statica, riteniamo doveroso per rispetto istituzionale un incontro al fine di ottenere la sua interpretazione autentica del richiamo alla “contestata gestione delle criticità sul territorio comunale rivolte al Sindaco e alla Giunta da parte della minoranza e da altre realtà non istituzionali afferenti a “matrici ideologiche di destra” quale motivazione della decisione. Non vogliamo credere, infatti, che un Alto Funzionario dello Stato ritenga in qualche modo fonte di pericolo per la sicurezza pubblica il diritto di critica che spetta a qualunque opposizione verso qualunque maggioranza, che costituisce uno dei pilastri su cui si fonda il nostro ordinamento democratico. Non vogliamo credere, inoltre, che la frase “matrice ideologica di destra” sia riferibile in senso dispregiativo ai partiti di destra, ivi compreso Fratelli d’Italia, a cui appartiene, fra gli altri, il Presidente del Consiglio: a scanso di equivoci, giova precisare che la destra italiana, friulana e udinese è portatrice di valori e non di ideologie e tra di essi non vi è nel modo più assoluto nulla di vagamente antidemocratico, sovversivo, anarchico o violento.

Lo stesso non si può dire sempre delle manifestazioni e cortei promossi da sigle sindacali, collettivi studenteschi, antagonisti e c.d. comitati Pro Pal, che negli ultimi tempi stanno registrando un’escalation di aggressività tale da far innalzare il livello di allarme da parte delle Prefetture e Questure delle città ove si svolgono, manifestazioni che, essendo sostenute il più delle volte da partiti e movimenti di sinistra, dichiaratamente antigovernativi, dovrebbero allora essere ritenuti di “matrice ideologica di sinistra” e come tali non autorizzati se non, appunto, in forma statica.