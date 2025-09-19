FriuliPolveriera Exxx…Polzive!!! Lo ammettono anche i sindaci: “La presenza dei minori stranieri è una criticità di carattere europeo”. Non abbiamo i fondi per pagare le rette da 100 euro al dì. Appello di DeToni, Ziberna, Bernardi, Dipiazza, Basso e Cisint. Inviato un documento a Fedriga e ai ministri Piantedosi e Giorgetti.

I sindaci friulani, vista l’emergenza hanno chiesto l’istituzione di due tavoli tecnici, uno nazionale e uno regionale e inviato un documento congiunto ai ministri dell’Interno Piantedosi e dell’Economia e Finanze Giorgetti, al governatore Fedriga, ai presidenti di ANCI nazionale e regionale, Manfredi e Favot. Totale condivisione con i sindaci di Trieste, Udine, Pordenone, Cividale del Friuli e Monfalcone sul problema dei minori stranieri non accompagnati. Una criticità di carattere europeo e nazionale di cui non possono farsi carico le singole municipalità. La situazione è finanziariamente insostenibile per le casse comunali, dopo che è emersa la carenza di fondi ministeriali per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni. Tutt’altro che secondaria la difficoltà di gestione dei collocamenti, a fronte della mancanza di comunità socioeducative disponibili. Per questo chiediamo i rimborsi di quanto speso, il trasferimento della competenza per i minori al governo, tramite le prefetture, così come avviene già per i maggiorenni, e l’istituzione di due tavoli tecnici, uno nazionale e uno regionale, con un documento congiunto inviato ai ministri dell’Interno Piantedosi e dell’Economia e Finanze Giorgetti, al governatore Fedriga, ai presidenti di ANCI nazionale e regionale, Manfredi e Favot. Resta ovviamente confermata la leale collaborazione dei Comuni a Stato e Regione.