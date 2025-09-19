UdineDrogaoUdineDegradao Exxx…Polzive!!! UdineSicura? Retata della Polizia in via Aquileia: Arrestate alcune persone. Chiuso per 10 giorni il Kiko-Bar. La Guardia di Finanza arresta in Borgo Stazione un pakistano con 400 grammi di hasish destinato allo spaccio.

Udine sicura? la città è invasa da spacciatori. Le forze dell’ordine hanno compiuto un’operazione-lampo in zona viale Ungheria. Chiuso il Kiko-cafè e, pare, fermate alcune persone. Operazione della Guardia di Finanza anche in Borgo Stazione:

“Nell’ambito del dispositivo interforze coordinato dalla locale Prefettura volto al mantenimento della sicurezza

pubblica, alla repressione delle attività illecite e alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze

stupefacenti i finanzieri AT-PI del Gruppo di San Giorgio di Nogaro hanno sottoposto a controllo vari soggetti

nei pressi del quartiere Borgo Stazione di Udine.

Durante il servizio veniva individuata una persona che, dall’atteggiamento, tradiva nervosismo ed insofferenza,

tanto da indurre la pattuglia ad avviare più approfonditi riscontri con l’ausilio del cane antidroga KURMA, che

da subito segnalava al conduttore cinofilo la presenza di sostanze stupefacenti.

In sede di perquisizione i militari operanti rinvenivano all’interno di un marsupio indossato a tracolla dal

cittadino non comunitario nr. 4 panetti di sostanza resinosa color marrone che, immediatamente sottoposti ad

accertamento qualitativo, rispondevano positivamente alle caratteristiche proprie dell’hashish.

Per la quantità rinvenuta e le modalità di tenuta dei panetti era evidente la finalità dello spaccio e pertanto si

procedeva a trarre in arresto il detentore della sostanza stupefacente, con conseguente sequestro di circa 400

grammi di hashish. Il cittadino pakistano di 23 anni, in possesso di permesso di soggiorno, dopo l’identificazione

è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mediante la conduzione presso l’istituto penitenziario di

Udine”.