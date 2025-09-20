Nessun esponente di Fratelli d’Italia (solo Pertusati) a sostenere le istanze sulla sicurezza in città. In realtà si sono registrate assenze importanti anche in casa Lega (presenti solo il prof Foramitti e Lorenza Ioan). Ma la festa era per il nuovo Patriarca: “Siamo tutti con Eddie…tutti con Eddie”. Intonava il coro degli ultras bianconeri per incoraggiare Speranza. Che replicava sarcastico: “E questi sarebbero gli ultras cattivi? gli ultras violenti?”. Ancorché ridimensionato dal questore a semplice sit-in, la “passeggiata sulla sicurezza” svoltasi ieri sera in piazza Libertà è stata un successo. Circa 400 persone vi hanno partecipato malgrado le polemiche che hanno preceduto l’evento: Udine Sicura; il sindaco prima invitato poi allontanato; il questore aveva negato il corteo. Ma il promotore Eddie Speranza, dopo aver elencato per almeno 2 ore le problematiche della città e chiesto a gran voce più pattuglie sul territorio ha promesso che ci sarà un’altra manifestazione. “Sono qui solo ed esclusivamente per la nostra sicurezza. Vedo tanta polizia stasera a controllare noi – ricorda Speranza – vorrei sapere quanti sono all’esterno della “Casa dell’Immacolata” o in piazzale Cella per difenderci”. Sono qui per noi! Noi facciamo paura a loro! e non è vero!”. Abbiano chiesto che la Polizia urbana possa muoversi anche di notte, quando ci sono i problemi. Abbiamo chiesto un’auto h24 parcheggiata davanti alla casa dell’Immacolata. Abbiamo fatto una figuraccia, siamo finiti a “Fuori dal coro” come città violenta. E’ inutile che il nostro sindaco ci dica di non dire che a Udine c’è violenza altrimenti i turisti si spaventano. Ma io dico a gran voce un’altra cosa – ribadisce Speranza – Visto che il nostro assessore Gasparin ha lavorato così bene facendo della casa dell’Immacolata un Far West io dico che deve dimettersi, immediatamente, a casa. Il signor Boem lo deve seguire. Ma non abbiamo solo il problema della Casa dell’Immacolata, abbiamo un problema anche in piazzale Cella. 20 persone che ci stanno rompendo le palle”. Tengo a precisare che non voglio fare nessun Comitato ma vi assicuro che da questa sera non sarete più soli, perché sarò il referente di ogni vostra lamentela. Io ci metterò la faccia per risolvere il vostro problema. La pazienza e la calma sono finite”. Se stasera ci sono tutte queste persone ad ascoltare uno che parla, vuol dire che il problema c’è. Applausi. Udine ha trovato il suo Patriarca. Toccherà a Speranza liberare il Friuli dall’invasore.