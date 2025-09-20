UdineAfrica Exxx…Polzive!!! Siamo sottani anche degli africani: Ai friulani negato il corteo sulla sicurezza di ieri in piazza Libertà. Via libera agli africani per la passeggiata di oggi in via Carducci- Piazza Libertà. Signor Censore… lei che ci fa lezioni di morale: Friulani il male, africani il bene?

Verso le 11 di oggi, sabato 20 settembre, le vie di Udine, Carducci, Veneto, Lovaria e piazza LIbertà erano invase di persone di colore che passeggiavano festanti con bandiere dei paesi di provenienza e un carro che richiamava le feste africane del carnevale locale. Decine e e decine di persone in processione e in festa. Parcheggi sequestrati e disagi per alcuni residenti. La manifestazione si è svolta oggi a poche ore dall’evento sulla sicurezza di ieri sera. Quello di cui si è tanto chiaccherato per via delle “prescrizioni” che il questore aveva imposto agli organizzatori: No passeggiata ma solo un sit-in. Va da sé che alcuni partecipanti si sono risentiti. Ma come? a noi italiani (si spera…) viene negato il diritto costituzionale di manifestare ed esprimere una nostra critica politica alla maggioranza del comune e agli africani vien concessa la libertà di riunirsi e passeggiare in corteo? Signor censore…. lei che ci fa lezioni di morale… I friulani sono il male e gli africani il bene? Udine Africa. Prossima volta sarà bene che Eddie Speranza, l’organizzatore della “passeggiata” si presenti in Questura col passaporto africano. Friulano sottano, anche degli africani.