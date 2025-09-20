PontidaSullaRiga Exxx…Polzive!!!I friulani temono il terzo conflitto e tengono debita distanza il generale Vannacci alla serata della polenta di Budai sul pratone.

Ormai a Pontida la polenta di Budai è diventata un appuntamento fisso dove, sotto le tende, si annusa il futuro del movimento. La pietanza non ha tradito le attese nemmeno questo anno. Erano attesi, oltre al ministro Calderoli e i vertici della Lega (assente Salvini per un problema ai calcoli renali), anche il generale Vannacci, arrivato in ritardo ma che non ha scaldato il cuore dei friulani. Le recenti notizie che giungono dall’est non sono tranquille e i leghisti, vedi Salvini, non vogliono sentir parlare di Putin. Le recenti dichiarazioni del generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega alle elezioni europee, stanno scuotendo il panorama politico italiano e, in particolare, il partito di Matteo Salvini. La frase incriminata, “Meglio Putin di Zelensky’”, ha sollevato un dibattito e acceso interrogativi sulla linea politica del partito e sui suoi alleati. Ai friulani, alla vigilia delle celebrazioni di Cargnacco, le dichiarazioni del Generale non sono poiaciute. In realtà Vannacci ha espresso la sua preferenza per il leader russo, Vladimir Putin, a scapito del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky’, in un’intervista che ha subito fatto il giro dei media. La posizione del generale, già noto per le sue opinioni controverse, si colloca in netto contrasto con la linea ufficiale del governo italiano e della maggior parte dei paesi occidentali che sostengono l’Ucraina nella sua difesa contro l’aggressione russa.“Non possiamo demonizzare la Russia”. ha ricordato Vannacci.