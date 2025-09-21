UdineRoventeUdineAccidente Exxx…Polzive!!! I cittadini si sono rotti le palle di sopportare le scorribande degli stranieri. Speranza: “Se le cose non cambiano, siamo pronti a invadere pacificamente la città”. L’artigiano Cecchini: “Venerdì 26 alle ore 18.30 riunione contro la violenza”. Pittioni (FdI): “Chiuso per spaccio il “Kiko Caffé”. Che aspettano a chiudere la Casa dell’Immacolata?

Ormai la città è stata sequestrata ai cittadini, alle persone per bene, a tutti coloro che la frequentavano e la godevano. Era una delle città più eleganti del Nord. Oggi, per via di politiche terzomondiste della maggioranza De Toni è ridotta a una polveriera. Non c’è angolo, quartiere, via che non sia interessata allo spaccio e a episodi di violenza. La maggioranza non sa cosa fare e procede a tentoni, senza un progetto, senza una soluzione, sperano solo che la fine del mandato arrivi prima possibile. Intanto i cittadini sono esasperati e dopo la “passeggiata sulla sicurezza” della settimana scorsa è annunciata per venerdì 26 settembre alle 18,30 nella sala Wesley una riunione del nuovo comitato costituito dai residenti della zona di via Ungheria: “Uniamoci “per riconquistare la qualità della vita che avevamo un tempo. Quando questo quartiere era uno dei luoghi più chic di Udine”. Anche Eddie Speranza l’organizzatore della “passeggiata sulla sicurezza”, ritorna alla carica e ha annunciato che ripeterà l’evento con una “maratonina urbana” per il 21 novembre. Se le cose non cambiano – afferma Speranza – e non ci daranno risposte chiare, siamo pronti a invadere pacificamente la città. Udine brucia. Il consigliere comunale Pittioni, prende spunto dalla chiusura di un bar per ricordare: “È stato chiuso in viale Ungheria un locale pubblico perché frequentato da spacciatori e delinquenti, perché non avviene lo stesso trattamento per casa dell’Immacolata di Boem anch’essa ricettacolo di spacciatori?