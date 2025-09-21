FratelliFuocherelli Exxx…Polzive!!! I vertici del partito della Premier chiedono un incontro col questore di Udine: Chiarimenti sui giudizi espressi nell’ordinanza che ha cancellato la passeggiata: Opposizione eccessiva? Realtà non istituzionali afferenti a matrici di destra? Vidoni, Croatto, Govetto, Pittioni e Soramel: Vogliamo spiegazioni.

Mentre Eddie Speranza annuncia una “Maratonina sulla sicurezza” e non più una “passeggiata” il clima attorno ai promotori delle iniziative e le forze dell’ordine resta molto teso. Sono ancora stampate nel documento che la questura ha inviato agli organizzatori le ragioni che hanno spinto il questore a cancellare l’evento. L’incontro nasce da lì: Opposizione troppo critica col sindaco e giunta? “E quali sarebbero, “signor censore” (cit), le “consegne elettorali” delle forze politiche che compongono la minoranza se non quelle di esercitare il “controllo” sul governo? O vogliamo affidare la Repubblica Italiana a Putin? ed abolire le elezioni? Vedersi stracciare mesi e mesi di lavoro in consiglio comunale con motivazioni discutibili hanno spinto i consiglieri comunali e i dirigenti di Fratelli d’Italia a chiedere un incontro con il dirigente della Polizia di stato di Udine. Ufficiosamente l’incontro è fissato per mercoledì alle ore 9. Pittioni, Vidoni, Govetto, Croatto e la presidente del Circolo locale Ester Soramel. Può un funzionario dello stato esprimere giudizi “politici” sulle forza politiche che governano o fanno opposizione in città? Secondo questo principio è stata negata l’autorizzazione alla “passeggiata” mentre è stata concessa l’autorizzazione a un corteo di africani e al ritrovo di un pericolosissimo assembramento di fanatici della Palestina in concomitanza con la delicatissima partita a Udine fra Italia e Israele.