PontidaSullaRiga Exxx…Polzive!!! Sul pratone leghista Budai incorona Fedriga: Sa fare la polenta è un vero friulano, via al terzo mandato.

Ormai non c’è Pontida senza polenta. Al punto che Salvini appena arriva sul pratone chiede: dov’è lo stand di Budai? E si infila nel tendone del consigliere regionale austroungarico coi suoi fedelissimi per eliminare le tensioni e preparare il comizio. In questi 4 giorni il profumo della polenta friulana si sentiva fino a Bergamo. E non a caso è stato quello più “ricercato”. Ma per cucinare a dovere la pietanza ci vuole sapienza e competenza. Quella che ha dimostrato, sorprendentemente, Massimiliano Fedriga che, sotto gli occhi attenti del “maestro” chef Budai ha dimostrato una grande padronanza della stoviglia. Per i presenti Fedriga ha superato l’esame di friulano-Doc. Una incoronazione che lo proietta rapidamente verso il terzo mandato. Se lo dice Budai, vuol dire che c’è il via libera del segretario.