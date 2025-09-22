“La nascita di comitati e manifestazioni sono segnali di una città stanca degli episodi di delinquenza, di una città che ha voglia di essere ascoltata, vuole farsi sentire”. Riflette la presidente del gruppo misto Antonella Eloisa Gatta.
Sul comizio di Speranza dell’altra sera si infilano i nuovi censori della città. Lo commenta Della Negra storico consigliere comunale di Udine.
“Aggrapparsi a una richiesta di scuse dettata dall’emozione come se si parlasse ad un amico, o a un’iperbole dei coltelli (saremo costretti a girare con i coltelli come fanno gli stranieri aveva detto Eddie Speranza al comizio di venerdì 19 ) proprio per esorcizzarli e non comprendere tutto il resto è un grande errore. Tutti mi riconoscono di essere moderato, ma sono orgoglioso di aver partecipato, anzi continuerò a sostenere Eddie Speranza , magari per cercare di moderarne l’esuberanza, ma non il calore che ci mette nel fare da megafono al pensiero dei cittadini. Finalmente c’è chi ci ha messo la faccia rischiando del suo e il riscontro avuto lo spingerà a continuare. Ai vari Di Lenardo, Cainero, Scalettaris, Croattini, dico, che se io fossi in maggioranza a maggior ragione mi iscriverei ai vari gruppi sulla sicurezza, perchè le vere sentinelle sono i cittadini con le loro segnalazioni, dimostrando di essere con e per i cittadini, con fatti non a parole. Speranza ha detto la sua, anzi la nostra, voi maggioranza ora fate la vostra“. Sul degrado e sullo stato della città interviene la presidente del gruppo misto Antonella Eloisa Gatta. “La nascita di comitati e manifestazioni sono segnali di una città stanca degli episodi di delinquenza, di una città che ha voglia di essere ascoltata, vuole farsi sentire. Bisogna smetterla di dire che va tutto bene, che è stato fatto tutto il possibile, che Udine non è diversa dalle altre città o altre frasi di circostanza., che suonano irritanti e avvilenti”.