MediciDiFamigliaMediciInBriglia Exxx…Polzive!!! L’assessore Riccardi incontra a Udine l’ex ministro Speranza. Privato accreditato per vincere le sfide della sanità del futuro: Medici di famiglia, dipendenti del servizio pubblico o liberi professionisti? Presentata la proposta di legge dell’ex ministro contestato dai NoVax in piazzaXX. Riccardi: “Case di comunità operative entro il 2026”.

Udine capitale delle emergenze sociali. Oltre alla sicurezza si discute anche di sanità, in particolare dell’annosa riforma dei medici di famiglia con un convegno organizzato oggi dal PD locale all’Hotel Astoria che ha visto la partecipazione dell’assessore Riccardi, di Fernando Agrusti segretario regionale FIMMG e dell’ex ministro Roberto Speranza, contestato da un gruppo di No Vax radunati in piazza XX settembre. Tema dell’incontro: “Medici di famiglia, dipendenti del servizio pubblico o liberi professionisti?” La soluzione potrebbe arrivare grazie alle Case di Comunità. Sono emersi spunti importanti soprattutto riguardo la riforma dei medici di famiglia che l’ex ministro ha illustrato e che prende spunto da una sua vecchia proposta di legge abortita causa caduta governo Draghi. In sintesi la proposta dell’ex ministro Speranza prevede: I medici restano liberi professionisti ma una parte consistente delle ore viene messa al servizio del distretto sanitario. Perciò – conferma Speranza- formalmente restano liberi professionisti con metà delle ore svolte in studio come oggi, ma un’altra parte consistente di ore, finisce al distretto sanitario. Su questa proposta – ricorda Speranza – avevo le firme di 20 regioni più quella della FIMMG che è il sindacato dei medici e anche di alcuni esponenti dell’Ordine. Presentai la proposta a Draghi che rimase molto contento. Purtroppo l’ho inoltrata in Parlamento nel giorno in cui perdiamo la fiducia e cade il governo. Ora è una proposta di legge a mia prima firma. L’occasione di oggi è quella di discuterla anche con l’assessore Riccardi. Ho già lavorato con Riccardi – ricorda l’ex ministro – ai tempi della pandemia, sono convinto che lavoreremo per il bene della riforma”. In soccorso all’emergenza medici di base sono in arrivo le Case di Comunità. Per Riccardi “La realizzazione delle strutture è a buon punto, la scadenza del 2026 per non perdere i fondi del PNRR sarà rispettata“. Anzi, contiamo di aprirne 6 entro fine anno”. Ma la vera rivoluzione riguarda la funzione delle strutture: alleggerire la pressione sui pronto soccorso in accordo col privato accreditato. Le “Case devono intercettare percorsi che oggi finiscono in ospedale senza motivo”. Saranno aperte 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Proprio per dare risposte immediate.