ProPalSottoSal Exxx…Polzive!!! Arrivano i rinforzi degli svalvolati palestinesi: Marciano per la pace e usano la violenza. Solidarietà a chi? Meloni: “Indegne le immagini dello sciopero”. La cantante Elisa: “Mio dovere essere qui”. A Trieste sassaiola contro la Polizia.

Sinistra e sindacati responsabili della violenza.

Fonte ANSA: “Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti “pro-pal”, sedicenti “antifa”, sedicenti “pacifisti” che devastano le stazioni e generano scontri con le Forze dell’Ordine. Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti. Un pensiero di vicinanza alle Forze dell’Ordine, costrette a subire la prepotenza e la violenza gratuita di questi pseudo-manifestanti. Mi auguro parole chiare di condanna da parte degli organizzatori dello sciopero e da tutte le forze politiche”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Intanto la manifestazione di Trieste che era iniziata alle 10 é andata ben oltre nei modi e nei luoghi alle aspettative iniziali. In tarda mattinata un corteo pacifico, con in testa l’USB – che ha indetto lo sciopero generale contro la guerra a Gaza – si è spostato in città, mentre una frangia antagonista é rimasta in Porto con l’obiettivo di entrare nello scalo. Circa 200 persone che poi però anche loro hanno raggiunto la città. “Al lancio di sassi e spinte di cassonetti – ha scritto la questura in una nota stampa – la polizia ha risposto con i lacrimogeni”.