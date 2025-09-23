UdineDegradao Exxx…Polzive!!! Il comune abbandona viale Ungheria e i cittadini si organizzano: Aiutiamoci! Venerdì 26 settembre ore 18,30 riunione in piazzale D’Annunzio per riconquistare la qualità della vita. “Il degrado e la violenza si sono impossessati del nostro quartiere”.

Da mesi e mesi i residenti nella zona di Viale Ungheria, angolo via Bertaldia, denunciano il degrado progressivo che sta rapidamente trasformando uno dei luoghi più eleganti del capoluogo in una zona fuori controllo abitata da stranieri che spacciano e occupano edifici abbandonati per trasformarli in stazioni di preghiera (moschee) oppure in dormitori (foto di letti e divani) abusivi. Non ci sono regole, visto che il comune ha abbandonato l’area al suo destino. Non c’è polizia locale e i cani antidroga rimangono inutilizzati nelle gabbie di via Marco Volpe. I residenti sono esasperati, pertanto si organizzano. Dopo la passeggiata sulla sicurezza di piazza libertà una nuova iniziativa promossa dai cittadini è organizzata per venerdì 26 alle ore 18,30 prezzo la sala Wesley.