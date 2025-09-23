Il capogruppo di Alleanza VerdiSinistra Di Lenardo commenta il rifiuto del Prefetto di Udine di dare le risposte adeguate in merito alla richiesta di un gruppo di cittadini che chiedeva di negare alla squadra di calcio di Israele la partecipazione alla partita: “Il Prefetto si rifiuta di rispondere alla cittadinanza su Italia-Israele, ma partecipa a iniziative di partito di Fratelli d’Italia. Questa mattina – ricorda il consigliere – si è svolto un presidio molto partecipato fuori dalla Prefettura di Udine. Ma – nel giorno in cui la UEFA, dopo due anni di complicità, deciderà sull’esclusione di Israele – a un certo punto è arrivato il Prefetto Domenico Lione, che si è però rifiutato di rispondere alla cittadinanza che gli chiedeva di non ospitare la partita Italia-Israele, come ha scelto di fare, insieme al Ministro dell’Interno Piantedosi e alla FGCI.

Come rappresentante delle istituzioni presente questa mattina trovo molto grave che un altro rappresentante delle istituzioni ignori le legittime preoccupazioni della cittadinanza e le loro domande”. Conferma Di Lenardo.

Eppure ricordiamo un atteggiamento diametralmente opposto del Prefetto Lione a giugno, quando – spero “da privato cittadino” – ha scelto, insieme all’ex Questore Farinacci, di manifestare pubblicamente il suo sostegno a Fratelli d’Italia partecipando in prima fila a una loro iniziativa di partito”. Conclude il consigliere comunale capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra.