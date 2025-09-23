Concesse le dovute smussature, in città tira aria di inciucio elettorale atomico germogliato all’ombra dell’organizzatore della “passeggiata sulla sicurezza” che ha travolto maggioranza e opposizione. Eddie Speranza, inconsapevolmente, ha smascherato gli incroci. Il centrodestra su un tema centrale della sua attività politica, va in bambola e corre ad inseguire la sinistra dei capigruppo Cainero (PD) e Scalettaris (Italia V.). Riguardo al comizio di Speranza in cui evocava le ronde o suggeriva di girare con un coltello, i capigruppo replicavano: “Niente ronde o lame, l’intervento spetta alle forze dell’ordine”. In realtà Zanolla, travestito da sceriffo, segnalava che durante la manifestazione in piazza “c’erano 3/4 minori stranieri non accompagnati che giravano indisturbati, con sguardi aggressivi, tra le famiglie. Mi dicono – osserva Zanolla – che siano i capi degli stranieri presenti nell’Immacolata e nella Cavarzerani. Ieri sera erano presenti tra forze dell’ordine e polizia locale almeno 100 poliziotti che controllavano la manifestazione. Questi stranieri sono stati perquisiti per verificare se erano armati di coltelli? Si possono utilizzare le telecamere e capire chi erano? E soprattutto capire perché erano lì”. E Speranza cosa avrebbe detto di così scandaloso, a parte le critiche al presidente Malignani e agli assenti di Udine Sicura? Zanolla lo esplicita: “Prendo le distanze dalle dichiarazioni di Eddie Speranza nei confronti del Comitato Udine Sicura e nei confronti del suo ex Presidente. Porti avanti le sue idee senza offendere gli altri. Siamo tutti grati al ex Presidente Malignani e al suo Comitato per l’impegno e il lavoro svolto nel sensibilizzare il problema della Sicurezza in città”. In realtà a rendere il giusto merito a Speranza ci pensa un decano del consiglio comunale come Della Negra e fa capire da che parte sta la destra e da quale la sinistra. Rivolgendosi a Cainero, Scalettaris, Di Lenardo e Croattini: “Vi aggrappate alle battute di Speranza, contro il presidente Malignani o gli assenti, per nascondere il problema sicurezza in città”. Alle battute di Speranza si è aggrappato anche il centrodestra. E’ iniziata la campagna elettorale… i candidati, come si legge, sono già in pista (escluso Speranza che lo ha ribadito più e più volte venerdì sera). Vincerà l’inciucio?