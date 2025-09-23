CratereSanitàFvg Exxx…Polzive!!! Bufera sull’invito dell’assessore Riccardi a un convegno organizzato da “Fondazione RiformismoFVG”. Chi lo ha invitato? Dimissioni-lampo di Delli Quadri, responsabile sanità PD. Speranza si complimenta con Riccardi per il positivo lavoro svolto durante la pandemia.

Volano gli stracci in area PD nella domenica più concitata e bollente per il centrosinistra. Il convegno sui “Medici di famiglia, la riforma sanitaria e le nuove sfide della sanità del futuro” organizzato dalla “Fondazione Riformismo Fvg” ha provocato una forte irritazione in casa dei Dem a causa della presenza dell’assessore alla sanità Fvg Riccardo Riccardi. Occorre dire che l’ex ministro ha salutato con molto piacere l’esponente di giunta Fedriga e si è detto molto contento (a chi scrive) della presenza dell’assessore per via del positivo lavoro svolto durante la pandemia. Ciò ha dato molto fastidio agli organizzatori che hanno lamentato un’accoglienza troppo “familiare” riservata a Riccardi. I Dem avrebbero preferito un “taglio” più critico verso l’assessore e per questo motivo, soprattutto per la presenza dell’ex ministro qualcuno si è risentito come Nicola Delli Quadri, responsabile sanità della segreteria del PD Fvg che ha annunciato le dimissioni-lampo dall’incarico e poi rientrate. Tuttavia Riccardi si è trovato in sintonia sull’ex ministro riguardo i maggiori investimenti sul personale sanitario e sui medici di medicina generale. Investendo sul percorso di formaazione per rendere l’attività una professione più attrattiva. Riccardi ha concluso: Sono preoccupato per la carenza di infermieri, dato confermato dal ministro Speranza: “In tutta l’U.E. mancano più di un milione e 200mila fra medici e infermieri”.