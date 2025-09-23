23 Settembre 2025 - 10:52 pm

Il blog dei badilanti
UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Commissione incandescente. Palmisciano: Casa dell’Immacolata è un tema sulla sicurezza. “Abbiamo verificato che un assessore, che dovrebbe essere sempre lì, non pervenuto. Andiamo a “Chi l’ha visto?” Se far male in politica vuol dire essere premiati, io non ho più parole”. Eloisa Gatta:”Convocare una commissione sull’Immacolata e impegnare la polizia locale al controllo del territorio.”. Laudicina: “Fate qualcosa per evitare la fuga dei vigili. “Cercate di utilizzare i cani antidroga”. Salmé: “Istituire nuove zone rosse”.

