RegionaliBoreali Exxx…Polzive!!! Meloni impallina Salvini: Scordati la Lombardia, va ai BenitoRemix, Veneto alla Lega. Il piccino Friuli a Fratelli d’Italia? Conte (5Stelle “Campus langus”) eletto presidente del Movimento. Tremano Danielis, Del Zovo, Menis, Sergo e Capozzella.

Vertici su vertici, veti, liste del presidente sì o no. Autonomia e percentuali. Le regionali sono al centro del dibattito politico all’interno dell’Alleanza. E, pare, si sia giunti ad un primo traguardo. Fonti ufficiose che rimbalzano dalla capitale segnalano che il tavolo dei leader nazionali atteso a ore porterà ad un primo esito: Il Veneto resterà alla Lega Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi dovrebbero trovarsi per decidere i candidati delle tre Regioni ancora in “purgatorio” e cioè Veneto, Campania e Puglia. «Io avrei già deciso tempo fa – ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Salvini -, anche in Puglia e in Campania. Tuttavia si hanno notizie “Fuori sacco” che Meloni avrebbe già deciso: Per il Veneto, la Lega insiste su Alberto Stefani e Fratelli d’Italia dice che nulla è deciso. Anzi, il consigliere regionale Joe Formaggio (su Il Gazzettino) è convinto: «Deciderà la premier Giorgia Meloni e il candidato sarà nostro perché altrimenti i veneti che hanno votato FdI non capirebbero». Dietro le quinte, tra i Fratelli c’è chi riflette: Meloni potrà anche essere così generosa da lasciare il Veneto alla Lega per non avere rogne nel Governo, ma allora tanto valeva dirlo subito. Ma anche i leghisti riflettono: Siamo sicuri che Salvini sacrificherebbe la Lombardia per il Veneto? Se queste fossero le decisioni definitive si aprirebbe un “caso Friuli”. La Lega con la decisione di oggi marcherebbe il Nordest in ben due regioni. L’en plein di Friuli e Veneto. E il piccino Fvg? resterà al Carroccio? a Fedriga? oppure passerebbe a Fratelli d’Italia, vecchio sogno dei Ciriani?

Grandi movimenti anche in casa 5 Stelle, impegnatissimi col “campo largo” cui Conte, con la Schlein, è uno degli animatori. L’ex presidente del consiglio è stato eletto presidente del movimento. Gli sono bastati 500 voti on line. Con la nomina di Conte si prevede un terremoto nei 5 Stelle (CampusLangus). Toccherà a lui nominare i nuovi coordinatori regionali, provinciali e cittadini. Gli iscritti già fanno le previsioni: salteranno le teste di Danielis, del Zovo, Menis, Sergo e Capozzella?