UssaiSuiGranai Exxxx…Polzive!!! Qual’è il concetto di democrazia per i 5Stelle? Minoranza vale la maggioranza. Ma qui non siamo a fraccare bottoni. Dopo i fallimenti del “Campo Largo” i grillini cercano fortuna nel sindacato con la Fials. Chiedono un’assemblea RSU per modificare il regolamento e non si presentano. Ussai (Fials) finisce pitturato dalla dirigente Zanello e dagli iscritti.

Nel giorno in cui Conte è stato eletto “on line” presidente del movimento, scoppia la “grana” dell’ex Ussai (fisioterapista iscritto Fials) nelle RSU del settore sanità Fvg. Per il grillino la

prima riunione dell’RSU Asugi sul nuovo regolamento presenta elementi “palesemente illeggittimi”. Su quali criteri? Le reazioni non si sono fatte attendere anche se la prima figurazza l’ha compiuta proprio la sigla dello “sceriffo” grillino: La convocazione dell’assemblea RSU era stata richiesta direttamente dagli eletti nelle liste CgilFp e Fials. Con grande sorpresa dei partecipanti gli iscritti alla Cgil e alla Fials non si sono presentati!. Quale era l’obiettivo? Contestare la proficua attività della RSU oppure contestare il suo funzionamento? Per Ussai mettere al voto un nuovo regolamento equivale a un atto antidemocratico e che “sa di dittatura”. Detto da uno che ha fatto parte di un movimento in cui c’era un “Elevato” che decideva il destino degli iscritti fa rabbrividire. In che cosa sia “grave la responsabilità di Cisl, Uil e Nursind”, lo sanno solo quelli del “campo largo mare stretto”. Sul punto ad avallare i lavori della RSU riguardo al regolamento contestato la dirigente Zanello che pittura il povero Ussai: Per quanto concerne i contenuti del regolamento di funzionamento, Angela Zanello, direttore delle relazioni sindacali e applicazioni contrattuali, “garantisce alla RSU la libera determinazione delle modalità di espressione della maggioranza”.

Nondimeno, la norma contrattuale impone alla RSU composta da più di trenta membri di nominare un comitato di coordinamento, che sia portavoce, in seno alla delegazione trattante di parte sindacale, delle istanze e/o decisioni assunte dalla RSU medesima”. Quali sarebbero le “lesioni” contro le regole democratiche rilevate dal grillino? Per la cronaca, come rilevano i partecipanti, su richiesta di 1/3 dei nominati usciti dalla sala, si è tenuta una assemblea straordinaria per eventuale modifica del regolamento. Assemblea tenutasi regolarmente, spiace che nessuno dei rappresentanti eletti nelle liste CGIL e FIALS nemmeno oggi si sia presentato esprimendo con tale assenza un concetto tutto personale della democrazia. Se assentandosi si crede di bloccare i lavori e gli accordi aziendali spiace ma non è così, i lavoratori di asugi saranno sempre tutelati da una rsu eletta democraticamente attraverso il voto”.

Evidentemente nell’ex partito in cui si è fatto le ossa il fisioterapista Ussai la democrazia era un concetto astruso ché tanto decideva un solo uomo: “L’Elevato”. Quello che per anni ci ha fatto una testa come un uovo sul parlamento da aprire come una scatola di tonno. Era lui che blaterava: No al terzo mandato, non dobbiamo campare di politica. Quanti sono quei grillini che sperano che il grande capo tolga la regola? per tornare a campare di politica? Decide uno solo. Ed è per questo che sentire Ussai parlare di democrazia e maggioranza ci vuole un buon fegato per ascoltarlo.