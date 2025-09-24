UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Cittadini che non si arrendono. Della Negra inaugura il gruppo “SicurezzaUrbanaUdine. Fratelli d’Italia si ripara in ufficio dal questore.

Ormai il livello di sopportazione ha superato ogni limite e l’esasperazione dei cittadini è marcata dalle telefonate di richieste di aiuto che ricevono le forze dell’ordine. Anche stasera minacce e aggressioni verbali in via Bertaldia, una delle zone più “calde” della città. Ad evitare il peggio sono intervenute due pattuglie di polizia che hanno controllato e identificato il gruppo di stranieri che tentava di scatenare una rissa con i residenti. Il motivo? un semplice sguardo. “Cosa hai da guardare?. Tu devi circolare, non mi puoi guardare in quel modo”. Nel frattempo in rete si mobilitavano coloro che mostrano la faccia e non temono di compromettersi con Eddie Speranza e di mostrarsi per difendere le nostre tradizioni. E’ il caso di Gianfranco Della Negra che ha inaugurato stasera il gruppo ” Sicurezza Urbana Udine” che annovera già 300 iscritti e che si propone di organizzare una nuova manifestazione in piazza. Della Negra c’era anche venerdì all’evento di Speranza e ripeteva: “Le vere sentinelle sono i cittadini non i fanfaroni”. In realtà nessun esponente politico, fino ad ora, si è iscritto, nemmeno Lega e Fratelli d’Italia. Una delegazione dei meloniani è stata ricevuta oggi dal questore per chiarimenti sulle interpretazioni delle parole “parti politiche ideologicamente di destra” contenute nel documento inoltrato agli organizzatori della “Passeggiata”. Logico pensare che la nascita di comitati e manifestazioni sono segnali di una città stanca.