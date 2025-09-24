UdineRoventeUdineAccidente Exxx…Polzive!!! Il sindaco ignora le istanze dei vigili non dà risposte e rassicurazioni. C’è un problema sicurezza? Profeta Laudicina ieri in commissione: “Fate qualcosa per evitare la fuga dei vigili”. Sciopero dei dipendenti martedì 14 ottobre.

La città brucia e i vigili proclamano lo sciopero. Per il sindaco non esiste un problema sicurezza in città. Neanche a farlo apposta, durante i lavori della commissione consiliare convocata ieri, uno dei punti all’ordine del giorno era quello della Polizia Locale. Con la consigliere Laudicina che ricordava alla maggioranza di tener conto delle condizioni di lavoro del personale. Oggi in sede di conciliazione, scrive il sindacato S.A.P.o.L. l’Amministrazione comunale aveva assunto l’impegno di convocare entro il mese di agosto un tavolo tecnico tra le parti, per affrontare in maniera strutturale le gravi problematiche operative, organizzative e di sicurezza che

affliggono il Corpo di Polizia Locale di Udine; tale convocazione non è stata rispettata nei tempi concordati e, laddove formalmente

indetta, il 29 agosto 2025, è stata gestita in maniera irregolare ed elusiva: i rappresentanti sindacali venivano relegati a ruolo di semplici “uditori” senza possibilità d’intervento, subendo addirittura atteggiamenti di polemica e chiusura da parte di alcuni

dirigenti dell’Amministrazione componenti il suddetto tavolo; la mancata corretta convocazione di detto “tavolo tecnico”, le PEC inviate dal sindacato

disattese e l’assenza di un reale confronto rendono evidenti l’inaffidabilità

dell’Amministrazione comunale e il suo comportamento dilatorio, tanto da vanificare le procedure di raffreddamento; in data 04.09.2025 veniva proclamato lo sciopero per domenica 21 settembre 2025; a seguito di detta proclamazione il Prefetto riconvocava le parti, in data 12.09.2025, per una mediazione che portava alla REVOCA dello sciopero (con prosecuzione dello Stato di

Agitazione) stante l’impegno dell’Amministrazione di modificare il modus operandi, riformulare convocazione e composizione del “tavolo tecnico” per il quale doveva essere componente titolato il Sindacato S.A.Po.L. F.V.G., secondo le indicazioni dello stesso Prefetto. Nonostante lo svolgimento degli incontri previsti per il “tavolo tecnico”, 17 e 19 settembre

2025, non si riuscivano ad avere le dovute risposte e rassicurazioni, non addivenendo ad un

accordo sulle urgenti necessità di dotazioni di sicurezza, permanendo di fatto i gravi motivi che portavano alla proclamazione dello Stato di Agitazione, di cui in particolare i preminenti: mancanza idonee dotazioni di sicurezza e strumenti autotutela, con inadempienza anche rispetto a quanto già previsto dal regolamento comunale del Corpo di Polizia Locale

(giubbotti antitaglio, caschi protettivi, scudi antisommossa, tute O.P., GAP, ecc.), che risultano insufficienti, inutilizzabili o assenti; grave esposizione al rischio degli operatori, in un contesto operativo urbano sempre più caratterizzato da aggressioni, minacce, risse e interventi ad alto rischio, senza strumenti e organizzazione adeguata; non corretta gestione di forniture e mantenimento del vestiario e particolari della divisa (mancate forniture o rinnovo divisa, suoi particolari e dotazioni, con consegne parziali o di taglie errate e non sostituite. Tutto ciò valutato: a tutela della salute, della sicurezza e della dignità del personale, la scrivente Organizzazione Sindacale, in ragione di quanto sopra, riformula la PROCLAMAZIONE dello sciopero dei dipendenti del Corpo di Polizia Locale di Udine per martedì 14 ottobre 2025, intera giornata, nel rispetto dei termini di preavviso di legge. Lo sciopero si protrarrà fino al termine del servizio, ricadente a mercoledì 15 ottobre.