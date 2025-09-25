Quasi chiusi i giochi per la nomina del presidente dell’Autorità portuale di trieste. Complice la festa della Lega a Pontida ma soprattutto la polenta che ha calamitato tutti i big del partito. La tenda allestita al centro del pratone ha ospitato Salvini, Fedriga, Vannacci, Gava, Dreosto, Cisint, Zannnier, lo chef Budai e alcuni dei protagonisti in odore di nomina. Primno fra tutti, come riporta “Il Piccolo” l’avvocato Massimo Campailla. La nomina arriverà entro il 30 settembre, data di scadenza del commissario straordinario. All’avvocato Campailla si aggiungono i nomi di Torbianelli e di Primiceri. Il confronto fra il ministero delle Infrastrutture e la Regione è in corso e non esclude una candidatura esterna al territorio. La scelta ricadrà su una personalità che risponda ai requisiti di legge e dunque vanti un curriculum con esperienza nel campo economico e della logistica. Il tempo stringe e la foto di Massimo Campailla che gira la polenta a Pontida, spinge l’entourage del presidente Massimiliano Fedriga a far filtrare una serie di coordinate utili a inquadrare cosa dovrebbe succedere nei prossimi giorni. L’atmosfera con Campailla a Pontida è festaiola e il centrosinistra attacca non si fa mancare La prima bordata arriva dal Pd, con la deputata Debora Serracchiani: «La polenta di Pontida sarebbe il viatico per la presidenza del porto. La Lega esibisce la spartizione partitica come metodo unico di decidere e prendersi cariche strategiche. «Su Campailla sono stati tacitati anche gli appetiti dei meloniani che ora restano a guardare. Ma la preoccupazione forte sorge constatando che il presidente Fedriga ha deciso di non contare nulla, di lasciare che siano i partiti romani a decidere». Il candidato all’Adsp mescola la polenta con Cisint e Dreosto. Torbianelli e Primiceri in discesa. Incognita sul nome esterno. Di giorni per compiere la scelta ce ne sono ormai soltanto sei e da piazza Unità assicurano che le istituzioni sono al lavoro. «Non ci saranno proroghe», raccontano dallo staff del governatore, che bolla come «illazioni» il borsino relativo ai tre aspiranti locali in corsa, ovvero l’avvocato Campailla, la vicepresidente del consorzio industriale Coselag Sandra Primiceri e l’ex commissario Vittorio Torbianelli. Che però non convincono appieno, come dimostrano il tentativo di Fedriga di coinvolgere il presidente dell’aeroporto Antonio Marano e la ricerca di soluzioni anche all’esterno del territorio, nonostante la preferenza degli operatori per un professionista che già conosca la realtà triestina. Ma non c’è solo Marano, si ha notizie di un interesse quasi morboso di Marina Monassi per la presidenza col coinvolgimento di Taiani.

Per la consigliera regionale del Patto per l’autonomia, Giulia Massolino, «la nomina è ridotta a partita interna alla destra, nella quale per accreditarsi nei confronti della Lega serve mescolare la polenta a Pontida. Ennesima prova della mancanza di rispetto verso la nostra comunità e verso uno snodo strategico per l’intero paese. Serve un presidente competente, indipendente, autorevole e scelto con criteri trasparenti. Fedriga con il suo silenzio prova a passare inosservato ma è tra i principali responsabili di questo stallo che danneggia la città e il paese».