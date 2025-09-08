Serena Pizzi, inviata di “Fuori dal Coro”, mentre il conduttore Giordano dallo studio di Rete4 strabuzza gli occhi quando ricorda agli operatori della struttura “Casa dell’Immacolata”: “Prendete più di 1 milione di euro/anno per mantenere questi ragazzi… Perchè nessuno di voi vuole parlare e spiegare?” Gli assistenti, commenta l’inviata, “si chiudono nel centro di accoglienza e non rispondono alle nostre domande. Perciò chiamiamo il presidente della Fondazione Vittorino Boem”. Domanda: “Come mai gli immigrati continuano a passare fuori dal centro? C’è stata una rissa due giorni fa e lei non ha nulla da dire? No, allora “mi spiega il suo punto di vista?” incalza l’inviata Pizzi. Si rende conto che la situazione è fuori controllo? Il presidente nega e nel frattempo arriva una pattuglia di carabinieri. Mentre gli agenti controllano le generalità dell’inviata, dalla Casa dell’Immacolata, stanno fuggendo tutti (immagini). L’inviata raggiunge di nuovo il presidente Boem per chiedergli: “Come mai i ragazzi continuano a saltare?”. Risponde Boem: “Prima cosa io non voglio parlare con voi”. E quale sarebbe la verità che non diamo? chiede l’inviata. I residenti stanno bene qui? la situazione è normale? nessuno si picchia…Gli italiani vorrebberosapere perché questo centro di accoglienza non funziona. Ma il presidente dice che il centro “funziona”. Dopo tutto quello che abbiamo documentato vediamo cosa ne pensa il sindaco di Udine: “E’ evidente che se succedono certe cose lì, qualche problema c’è. Più i numeri sono elevati e più problemi ci sono”. Per Fuori dal Coro, il sindaco ammette che alla Casa dell’Immacolata qualche problema c’è e a farne le spese sono ancora una volta i residenti. Il Friuli quindi preso come esempio di cronica incapacità di gestire un fenomeno immigratorio dei minori, inarrestabile e inaccettabile per i cittadini. Come hanno spiegato in TV, non c’è nessuna spiegazione. E perché continuano a ricevere milioni e milioni di euro? Chi sono i senza mestiere che si arricchiscono sputtanando la città e creando disagi ai cittadini e un danno d’immagine incalcolabile?.