CelottiSuiRimbrotti. Exxx…Polzive!!! La consigliera regionale del PD fa partire il siluro di settembre: “Sui minori stranieri il centrodestra solo propaganda e becera strumentalizzazione”. Non è in grado di affrontare il problema. Abbia il coraggio di venire in consiglio regionale e discuterne con tutti i soggetti coinvolti”.

“È ora di fermare la propaganda e la becera strumentalizzazione politica tutta interna al Centrodestra che non affronta i problemi che ci sono attorno alla questione dei minori stranieri non accompagnati. Si inizi a portare la questione in Consiglio, nella Commissione competente, come chiediamo da tempo, per affrontarla innanzitutto con tutti i soggetti coinvolti e trovare assieme una soluzione, ragionando su un modello che affronti i problemi anziché usarli”.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale Manuela Celotti (Pd) a margine della riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, incentrato sul tema dei minori stranieri non accompagnati, che si è tenuta a Udine in Prefettura. Oggi, Celotti fa sapere “di aver depositato il secondo sollecito alla richiesta di audizione che risale ormai a un anno fa, per ascoltare in VI Commissione regionale i gestori delle strutture presenti in regione, i Comuni e i prefetti, sul tema dei minori stranieri non accompagnanti”.

“Il Governo – continua Celotti -, dice che taglierà fondi ai Comuni, i sindaci sono preoccupati e abbandonati, e la Regione, invece di affrontare le questioni, galleggia senza prendere posizione scaricando le responsabilità sulle strutture di accoglienza, senza nessun distinguo, perché come sappiamo, la Lega e il Centrodestra, quando si parla di immigrazione danno sempre la colpa a qualcun altro, come dimostra Cisint che ha attaccato solo il Comune di Udine”.

“Questo è il teatrino politico, al quale si aggiunge qualche collega consigliere regionale, ma alla fine chi si occupa di trovare le soluzioni? Noi – conclude la consigliere del Pd – proponiamo di ascoltare le proposte e le richieste emerse a Udine due giorni fa e di iniziare a ragionare su un ‘sistema Fvg’ che affronti davvero i problemi, affiancando ai necessari controlli che stanno già in capo ai Comuni, anche una regia regionale per differenziare le strutture, riconoscendo che i minori non sono tutti uguali e che quelli maggiormente problematici hanno bisogno di maggiore supporto e controllo”.