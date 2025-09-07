DipiazzaSottoLaStrazza Exxx…Polzive!!! Il capogruppo di “AdessoTrieste” fa saltare le valvole al sindaco: “Disumanità con cui tratta le persone. Se non vuole avere a che fare con i migrantes, si dimetta, farebbe un favore a tutta la città. La cittadinanza non vuole farsi prendere in giro dalla destra”.

Il capogruppo di “AdessoTrieste” chiede le dimissioni del sindaco. Se Dipiazza non vuole più “avere a che fare” con i migranti, così come con qualsiasi altra questione che riguarda Trieste, può pure dimettersi. Farebbe un favore a tutta la città, che ha bisogno di un Sindaco capace e interessato a risolvere i problemi. Le affermazioni del Sindaco – ricorda Laterza – riguardo l’accoglienza sono gravissime per due ragioni – la prima è la disumanità con cui ancora una volta tratta le persone migranti che, in attesa di accoglienza, sono costrette a dormire all’addiaccio prima al Silos e ora in Porto Vecchio e domani chissà dove. Pensare di risolvere il problema con dei cartelli è un insulto all’intelligenza di chiunque. La seconda è che discute dei problemi della malagestione dei flussi migratori e dell’accoglienza in città come se non fosse anche sua diretta responsabilità, avendo amministrato Trieste per quasi venti degli ultimi venticinque anni. La cittadinanza non è disposta a farsi nuovamente prendere in giro dalla destra, che da un lato alimenta il problema e dall’altro vi specula per ragioni elettorali.

Se Dipiazza non vuole più “avere a che fare” con i migranti, così come con qualsiasi altra questione che riguarda Trieste, può pure dimettersi. Farebbe un favore a tutta la città, che ha bisogno di un Sindaco capace e interessato a risolvere i problemi». Nella polemica interviene la consigliera regionale Giulia Massolino: «Proprio in quanto amministratore di una città geograficamente al centro di fenomeni internazionali, che vuole ambire a giocare un ruolo di prima importanza nella Mitteleuropa, non si può ragionare in modo così disumano e limitato – aggiunge Giulia Massolino, Consigliera regionale del Patto per l’Autonomia. Storicamente è e deve continuare a essere un porto di confine, aperta e accogliente. Ci sono tremende contraddizioni nei ragionamenti del primo cittadino, che governa da 19 degli ultimi 24 anni, per cui la colpa è di tutti fuorché sua. Un Sindaco è invece responsabile della salute e della sicurezza delle persone che si trovano nella città che amministra, ed è vergognoso pensare che per 120 persone sotto un’alluvione non si sia mosso un dito, scaricando, come al solito, l’onere della loro accoglienza sulla Chiesa e sulle tanto criticate associazioni. Una continua propaganda che, insieme alla inutile sospensione di Schengen sbandierata dalla Giunta regionale, alimenta un clima di intolleranza inaccettabile per il nostro territorio».