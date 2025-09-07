Succcesso di pubblico e artistico per il concerto di Roberto Vecchioni che si è esibito di ieri sera ad Aquileia e organizzato dall’amministrazione comunale. Un successo certificato dalla presenza di oltre 2.000 persone accorse sul prato per applaudire i brani del prof. Il sindaco lo rileva: “C’è un’analogia fra questi luoghi, la produzione musicale di Vecchioni e il titolo del tour: “Fra silenzio e tuono”. Titolo che fa riflettere sul mondo in cui viviamo, un mondo ormai dove ci sono tanti silenzi, tanto rumore e dove manca il tempo di fermarsi a riflettere”. Nell’introdurre il concerto Vecchioni ha ricordato che “Aquileia è stata monacalmente eccezionale. Nel Medioevo quello che si è copiato, trascritto e tramandato è arrivato fino a noi. Non mi ricordo, almeno in questi ultimi 30/40anni, che nei grandi giornali si sia parlato di Aquileia” – osserva il cantautore stando attento a non polemizzare con l’assessore al turismo Fvg Bini che ha accusato di stupidità chi si fosse permesso di criticare Promoturismo o Friuli Doc (Intervista a Tv12 vedi leopost). – Aquileia ha la stessa importanza di città fondamentali dell’Etruria o di città della Magna Grecia, Crotone, Sibari. Bisognerebbe parlarne un pò di più, perché fondamentalmente ha dato due fette di storia importanti alla civiltà rimana”. Sulle ali dell’amore e dell’universo femminile prende il via il concerto con la band in grande forma: Atonio Petruzzelli, Antonello Gualdi alla batteria, Massimo Germini, Lucio Fabri.

Dentro gli occhi è il brano che apre la serata. Seguono: Ti insegnerò a volare, Ogni canzone d’amore, La mia ragazza, Vincent (dedicata a Van Gogh), Signor giudice (la storia dell’arresto di Vecchioni e la detenzione in carcere con accuse fasulle), El bandolero stanco, Cappuccio rosso (la donna che combatte per la libertà del suo popolo in Medio Oiente), Voglio una donna, Figlia (il rapporto genitore figlio), Vorrei essere tua madre, La mie ragazze, Velasquez (applausi e pubblico in piedi), Sogna ragazzo sogna, Chiamami ancora amore; infine il bis a grande richiesta che Vecchioni ha concesso: immancabile Luci a San Siro e Samarcanda. Concerto dedicato eccessivamente a tutte le donne, celebrate e raccontate. Ma Vecchioni si è guardato bene da eseguire “il Capolavoro” dall’album Samarcanda. In ogni caso il prof non ha tradito le attese e degli oltre 2.000 appassionati.