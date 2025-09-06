MacrònSulPalmòn Exxx…Polzive!!! A Palmanova rispuntano le vecchie ruggini Italia-Francia. Durante le celebrazioni della rievocazione storica napoleonica si consuma uno strappo europeo: Assegnata al ricercatore filo francese Paolo Foramitti di Udine la Legion d’Onore. Negato il riconoscimento al palmarino Martines, animatore della Rievocazione. Il presidente Bordin ambasciatore.

Lo strappo diplomatico, maturato certamente ieri in via Aquileia a Udine all’inaugurazione della sede della Lega (Salvini molto critico con Macron per via dell’invio armi…) ha preso forma oggi pomeriggio alla rievocazione storica napoleonica che si è svolta in piazza a Palmanova. L’Italia rievoca gli assedi dei francesi a partire dall’ingresso trionfale dell’Imperatore in Fortezza accompagnato dal tripudio di sbandieratori e musici. Poco dopo, la rievocazione ha rivissuto uno dei momenti più emozionanti della storia di Palmanova assediata, ovvero il conferimento a militari e civili della “Legion d’Onore”. L’Ordine cavalleresco istituito da Napoleone Bonaparte, Primo Console, per rafforzare lo stato con la creazione di corpi intermedî. La decorazione era costituita da una stella a cinque raggi doppî, con un nastro rosso, con da una parte le parole: “Napoléon, empereur des Français”, e dall’altra: “Honneur et patrie”. Pubblico numeroso e soddisfatto per la cura dei dettagli e i costumi ma indignato, in particolare il capogruppo di opposizione in consiglio comunale Antonio Di Piazza, per la mancata consegna del prezioso riconoscimento della Legion d’Onore al consigliere regionale Francesco Martines. Una ferita profonda che ha provocato un feroce disappunto fra il pubblico soprattutto per il fatto che a ricevere la “Legion d’Onore” è stato invece il ricercatore francese e appassionato di Napoleone, Paolo Foramitti friulano di Udine che ha srotolato elogi colorati di coccarde, di tricolori francesi e di Marsigliese. Per uno degli animatori della Rievocazione, l’italiano Francesco Martines, nemmeno un cenno. Il compito di ricucire lo strappo diplomatico è stato affidato al presidente del consiglio Fvg, il leghista Mauro Bordin ieri a Udine alla festa della Lega in cui Salvini ha tuonato contro Macron e che oggi ha assistito alla cerimonia napoleonica di Palmanova.