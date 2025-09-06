BinGerarchìn Exxx…Polzive!!! L’assessore-censore sequestra ai friulani la libertà di parola. E si prende la briga di offenderli: “Solo gli stupidi fanno polemiche su Friuli Doc”. Il sagrone che celebra DoroGjiat. Ebbene sì! Leopost polemizza ed è il primo stupido!

Ci mancava l’assessore-censore che offende i friulani. All’annuncio in Tv della data di inaugurazione del sagrone friulano che celebra DoroGjiat (uno che canta “sono sbronzo marcio e mi faccio un petardo…”), l’assessore regionale Bin, titolare di “Neuro&Promos” ha scambiato la variegata comunità friulana per il suo tinello di Pavia. Ieri ai microfoni della TV12 le viscere del delegato al turismo sono esplose vomitando materia riconducibile a nostalgie sovietiche inaspettate da un esponente della giunta Fedriga. Durante il rimpallo col collega Venanzi sulla stanca e monotona teoria di stand gonfi di bottiglie di vino e frico, Bin-Gerarchìn ha esibito lo skill del vero moscovita: “…Il comune di Udne è un patrimonio che va valorizzato… Solo gli stupidi (ahimè) fanno polemiche su queste cose”. Attenti friulani…A friuli Doc (Doro Gjiat) si inaugura l’attività dell’assessore-censore. “Chi polemizza, è uno stupido!”. Caro censore, chi scrive ne ha viste tante e di battaglie sulla libertà di parola e contro la censura (Radicali Italiani…) ha riempito le piazze di mezza Italia. Una polemica val bene un’offesa di stupidità? certo…Come la celebre messa di Parigi. Si, caro assessore e sono qui a celebrare il titolo di primo stupido. Polemizzerò su Friuli Doc oggi e domani. In attesa della goffa, ripetitiva e paludosa inaugurazione. Zum pa pa Zum… A rendere più tragica l’apertura ci sarà anche l’immancabile banda.